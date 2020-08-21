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Airbnb запретила проведение вечеринок в арендованных квартирах

Пользователи квартир Airbnb не смогут селиться группами больше 16 человек и проводить вечеринки

сегодня, 15:10
Автор:

Павел Зинченко

Онлайн-площадка для поиска и краткосрочной аренды частного жилья Airbnb запретила домашние вечеринки в рамках своих усилий по соблюдению ограничений на собрания из-за пандемии коронавируса. Вместимость помещений будет ограничена до 16 человек, за некоторыми исключениями для некоторых мест. Об этом сообщило BBC.

Вечеринки, организованные в помещениях Airbnb, побудили Британскую ассоциацию отелей типа "постель и завтрак" предупредить, что это подвергает опасности многих людей. Фирма заявляет, что будет подавать судебные иски, если гости или хозяева нарушат правила о запрете вечеринок.

Airbnb запретила проведение вечеринок в арендованных квартирах

"Введение глобального запрета на вечеринки и мероприятия отвечает интересам общественного здравоохранения", - говорится в заявлении Airbnb.

Компания добавила, что 73% ее объявлений явно запрещают вечеринки, но некоторые организаторы разрешают небольшие вечеринки, вроде празднования дня рождения. Несмотря на это, Airbnb признала, что некоторые из ее гостей решили "перенести атмосферу баров и клубов в дома, которые иногда арендуются через наши платформы".

Airbnb ранее уже начал вводить более строгие ограничения, запретив вечеринки в домах, которые постоянно создавали неудобства в густонаселенных районах. Чтобы соответствовать правилам социального дистанцирования, она также удалила фильтры поиска "дружественные к мероприятиям" и "вечеринки и мероприятия разрешены".

Как сообщало издание "Комментарии", Airbnb сокращает около 25% сотрудников из-за пандемии коронавируса.


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