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Восемь стран разработали совместную стратегию освоения Луны

Международное партнерство будет играть ключевую роль в обеспечении устойчивого и надежного присутствия людей на Луне

сегодня, 23:05
Автор:

Павел Зинченко

Восемь стран подписали Соглашение Artemis Accords, чтобы установить набор принципов, которыми будет руководствоваться сотрудничество в области исследования космоса между странами, участвующими в планах NASA по исследованию Луны. Программа NASA Artemis — это следующий шаг к освоению космоса человеком и часть более широкого подхода к исследованию Луны и Марса. В рамках этой программы NASA работает над тем, чтобы высадить на Луну мужчину и первую женщину. Об этом сообщает издание Republic World.

Восемь стран разработали совместную стратегию освоения Луны

Страны-партнеры будут вместе осваивать Луну

13 октября космическое агентство США заявило, что международное партнерство будет играть ключевую роль в обеспечении устойчивого и надежного присутствия на Луне в конце этого десятилетия при подготовке к выполнению исторической миссии человека на Марс. Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, США, Великобритания и ОАЭ подписали Соглашения Artemis.

"Сегодняшним подписанием мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества", — сказал в своем заявлении администратор NASA Джим Бриденстайн.

Стороны, подписавшие Artemis Accords, обязались сохранять космическое наследие и использовать космические ресурсы в соответствии с Договором по космосу. Восемь стран также обязались планировать безопасную утилизацию мусора. Исполняющий обязанности помощника администратора NASA по международным и межведомственным связям Майк Голд сказал в своем заявлении, что целью Соглашения является мирное и процветающее будущее.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA рассказала подробности о высадке на Луне.


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