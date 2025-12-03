Внеземная жизнь существует: ученые привели убедительные доказательства

Международная команда исследователей систематизировала самые значимые научные данные, которые, по мнению ученых, свидетельствуют о существовании жизни за пределами Земли.

Ученые, в частности, проанализировали метеоритные вещества с органическими компонентами и наблюдали межзвездную среду и космические объекты. Исследование было опубликовано в журнале International Journal of Astrobiology.

Особое внимание ученые уделили двум метеоритам – Оргей и Мерчисон.

Метеорит Оргей упал на территории Франции в 1864 году недалеко от Тулузы. На ранних этапах исследования в его составе были обнаружены органические вещества. Впоследствии, в ХХ веке, ученые зафиксировали микроскопические структуры, напоминавшие окаменевшие одноклеточные организмы. Несмотря на предположение, что эти образования могли появиться из-за загрязнения земными микроорганизмами, новые анализы не нашли следов ДНК земного происхождения.

Еще более весомые результаты дал анализ метеорита Мерчисон, упавшего в Австралии в 1969 году. В его фрагментах были найдены аминокислоты — ключевые компоненты, из которых формируются белки живых организмов.

Особенно важно стало то, что они имели нетипичную для земной биологии молекулярную симметрию. А в 2022 году в образцах Мерчисона исследователи обнаружили все пять азотистых оснований, входящих в состав ДНК и РНК, подтвердив тем самым способность космоса формировать сложную "химию жизни".

Авторы исследования пришли к выводу, что базовые составляющие жизни могут образовываться без участия планет непосредственно в межзвездном пространстве. Именно поэтому наличие таких соединений в метеоритах они считают одним из сильнейших доводов в пользу гипотезы о внеземной жизни.

Кроме того, ученые не исключают существование простых форм жизни в пределах Солнечной системы — в частности, в подледных океанах спутников Юпитера и Сатурна: Европы и Энцелада. Также отмечается, что Марс в далеком прошлом обладал благоприятными условиями для жизни — океанами и плотной атмосферой.

В то же время исследователи отмечают, что даже необычные зафиксированные явления, в частности, загадочная "светная сфера", наблюдаемая над Тегераном в 1976 году, пока не имеют научно подтвержденного объяснения и нуждаются в дальнейшем изучении.

Как сообщал портал "Комментарии", международная команда ученых пришла к выводу , что Марс сохранял условия, благоприятные для жизни, на протяжении более длительного периода. Такие результаты получили после анализа данных марсохода Curiosity и сравнения их с аналогичными геологическими образованиями в пустынях ОАЭ.