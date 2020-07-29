Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана

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Павел Зинченко
Космическая компания Virgin Galactic, принадлежащая миллиардеру Ричарду Брэнсону, активно работает над запуском туристов в космос. Сейчас компания показала интерьер кабины туристического космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo. Virgin Galactic устроила виртуальную экскурсию космопланом и опубликовала видео на канале YouTube. Об этом сообщает ресурс Техно 24.
Как говорят в компании, они разработали дизайн, основываясь на опыте космонавтов. Дизайн разрабатывали в сотрудничестве с лондонским дизайнерским агентством Seymourpowell.
В салоне установили автоматизированное освещение, а также 16 камер, которые будут фиксировать все, что происходит в полете. После прибытия туристы получат эти фото, поэтому смогут сразу поделиться ими в соцсетях.
В салоне установлены кресла, которые подходят как для перегрузок, так и для состояния невесомости. Каждое кресло оборудовано персональным экраном, на нем турист сможет увидеть данные о полете в режиме реального времени.
В кабине также установлено автоматическое освещение, оно синхронизируется с каждой фазой полета. Также на корабле есть 12 иллюминаторов, чтобы туристы могли наблюдать за Землей.
Как сообщало издание "Комментарии", Virgin Galactic продемонстрировала космопорт для космических туристов.
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