Virgin Galactic доставила первых туристов к границе космоса

Космическая компания Virgin Galactic, основанная миллиардером Ричардом Брэнсоном успешно доставила к границе космоса свой первый экипаж космических туристов и вернула их на Землю. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на трансляцию полета на YouTube.

Virgin Galactic доставила первых туристов в космос

Пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) был запущен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте 15 км, после чего он поднялся на высоту около 88 км, где начинается невесомость. Продолжительность полета составила 45 минут.

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На борту находились шесть человек — главный инструктор астронавтов Virgin Galactic Бет Мозес, командир Си Джей Старкоу, пилот Келли Латимер и трое туристов — 80-летний бывший британский спортсмен Джон Гудвин, страдающий болезнью Паркинсона, Кейша Шахафф и ее дочь Анастейша Майерс из Антигуа и Барбуды, выигравшие право на полет в благотворительной лотерее.

Полет космолета стал кульминацией обещания, данного Ричардом Брэнсоном почти 20 лет тому назад, — доставить туристов в космос и дать им возможность испытать невесомость и увидеть планету Земля.

Это второй коммерческий запуск к границе космоса для Virgin Galactic. 29 июня эта компания успешно подняла и затем вернула на Землю экипаж из шести человек, в котором были два пилота, двое служащих ВВС Италии, инженер Национального исследовательского совета Италии и сотрудник Virgin Galactic. Они провели в невесомости несколько минут. Это была исследовательская миссия — итальянцы провели несколько экспериментов.

Ричард Брэнсон — британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля. Один из самых богатых жителей Великобритании с состоянием более чем 5 миллиардов долларов США. 11 июля 2021 года Брэнсон в возрасте 70 лет слетал к нижней границе космоса в рамках испытательного полета корабля своей компании Virgin Galactic.

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