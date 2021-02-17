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Главная Новости IT космос Величиной с «Лондонский глаз»: к Земле летит астероид
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Величиной с «Лондонский глаз»: к Земле летит астероид

Ширина астероида составляет 110 метров

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В среду, 17 февраля, мимо нашей планеты пролетит огромный астероид 2021 BS3. По словам ученых, он относится к группе Атона и не является потенциально опасным. 

Величиной с «Лондонский глаз»: к Земле летит астероид

(фото из открытых источников)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило, что астероид приблизится к Земле на расстояние около 6616713 км. Это 40% расстояния между Землей и Солнцем.

Известно, что пролетит он ближе всего к нашей планете в 15.58 (по киевскому времени). По словам исследователей, ширина космического камня составляет около 135 метров, то есть почти равна "Лондонскому глазу" — колесу обозрения, которое является одним из самых больших в мире. Сейчас скорость астероида равна 10,37 км в секунду.

In-space сообщает, что следующая встреча астероида 2021 BS3 и нашей планеты состоится 19 февраля 2030 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 6,01 миллиона километров.

Напомним, что ученые, опасаясь за Землю, мимо которой все чаще стали пролетать большие астероиды, предложили варианты, помогающие уберечь планету в случае угрозы. Если к нам будет лететь опасный космический камень, эксперты решили, что для его уничтожения потребуется ядерный заряд мощностью в 3 мегатонны. Если же уничтожить его не получится, то все силы будут направлены на то, чтобы поменять его траекторию. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что немецкие исследователи смогли смоделировать атлас ударных кратеров, в котором можно рассмотреть около 200 участков Земли. В нем также можно найти кратер знаменитого метеорита Чикшулуб, который уничтожил динозавров.


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Источник: https://www.express.co.uk/news/science/1398459/asteroid-news-nasa-near-earth-object-2021-bs3-evg
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