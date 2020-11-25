В ОАЭ рассказали, когда осуществлят свою первую лунную миссию

На сегодняшний день существует элитный клуб всего трех стран: США, России и Китая. Только они успешно приземлили космический корабль на Луне. Теперь Объединенные Арабские Эмираты пытаются присоединиться к этой компании, объявив о беспилотной миссии на Луну, которая запланирована на 2024 год.



ОАЭ готовит миссию на Луну

Миссия ОАЭ задумана как очередной шаг на пути к исследованию Марса, на которое эта страна Персидского залива нацелена в своем проекте Mars 2117. Ранее в этом году проект стартовал с запуска зонда под названием Al Amal, или "Надежда", который должен выйти на орбиту Красной планеты в феврале 2021 года.

В новой лунной миссии задействован небольшой вездеход, который будет полностью построен в Дубайском космическом центре Мохаммеда бин Рашида (MBRSC). Открытый в 2006 году, центр уже спроектировал и построил спутники на околоземной орбите, но на сегодняшний день марсоход является его наиболее амбициозным технологическим проектом.

"У нас есть опыт работы с орбитальными аппаратами, но это будет первая миссия, в которой мы приземлимся на другом небесном теле. Мы работаем над развитием науки и технологий, которые позволят нам однажды отправить людей на Марс ", — говорит Аднан Аль-Раис, возглавляющий программу Маrs 2117 в MBRSC.

Как сообщало издание "Комментарии", Маск рассказал, как будут жить первые колонисты на Марсе.

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