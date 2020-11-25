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Главная Новости IT космос В ОАЭ рассказали, когда осуществлят свою первую лунную миссию
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В ОАЭ рассказали, когда осуществлят свою первую лунную миссию

В своей лунной миссии ОАЭ задействует небольшой вездеход, который будет полностью построен в Дубайском космическом центре Мохаммеда бин Рашида

сегодня, 13:03
Автор:

Павел Зинченко

На сегодняшний день существует элитный клуб всего трех стран: США, России и Китая. Только они успешно приземлили космический корабль на Луне. Теперь Объединенные Арабские Эмираты пытаются присоединиться к этой компании, объявив о беспилотной миссии на Луну, которая запланирована на 2024 год.

В ОАЭ рассказали, когда осуществлят свою первую лунную миссию

ОАЭ готовит миссию на Луну

Миссия ОАЭ задумана как очередной шаг на пути к исследованию Марса, на которое эта страна Персидского залива нацелена в своем проекте Mars 2117. Ранее в этом году проект стартовал с запуска зонда под названием Al Amal, или "Надежда", который должен выйти на орбиту Красной планеты в феврале 2021 года.

В новой лунной миссии задействован небольшой вездеход, который будет полностью построен в Дубайском космическом центре Мохаммеда бин Рашида (MBRSC). Открытый в 2006 году, центр уже спроектировал и построил спутники на околоземной орбите, но на сегодняшний день марсоход является его наиболее амбициозным технологическим проектом.

"У нас есть опыт работы с орбитальными аппаратами, но это будет первая миссия, в которой мы приземлимся на другом небесном теле. Мы работаем над развитием науки и технологий, которые позволят нам однажды отправить людей на Марс", — говорит Аднан Аль-Раис, возглавляющий программу Маrs 2117 в MBRSC.

Как сообщало издание "Комментарии", Маск рассказал, как будут жить первые колонисты на Марсе.


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Источник: https://currently.att.yahoo.com/att/uae-hopes-tiny-lunar-rover-021626686.html#:~:text=UAE%20hopes%20this%20tiny%20lunar%20rover%20will%20discover%20unexplored%20parts%20of%20the%20moon,-article&text=It%20is%20an%20elite%20club,moon%20mission%20planned%20f
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