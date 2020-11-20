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Маск рассказал, как будут жить первые колонисты на Марсе

Маск считает, что человечество не готово к полноценной колонизации Красной планеты

сегодня, 16:27
Автор:

Павел Зинченко

Генеральный директор SpaceX Илон Маск пролил свет на свое видение первых человеческих цивилизаций Марса в серии недавних твитов. Миллиардер стремится попасть на Марс в этом десятилетии и хочет к 2050 году помочь основать на Красной планете миллионную колонию людей.

Маск рассказал, как будут жить первые колонисты на Марсе

Колонизация Марса людьмы

Однако, когда его спросили о том, как сделать Марс пригодным для жизни с помощью терраформирования, Маск отметил, что это, скорее всего, будет невозможно при нашей жизни.

Авторы научной фантастики и ученые давно придумывали и изучали возможность терраформирования Марса, чтобы создать пригодную для дыхания атмосферу для людей. Однако, как предполагает Маск, это не будет быстрым решением — первым жителям Марса, скорее всего, придется полагаться на марсианские базы, чтобы выжить.

"Терраформирование будет слишком медленным, чтобы быть актуальным при нашей жизни. Однако мы можем создать там человеческую базу при нашей жизни. По крайней мере, будущая космическая цивилизация, которая найдет наши руины, будет поражена людьми, зашли так далеко", - написал Маск в своем дальнейшем твите.

В прошлом году Маск заявил, что с помощью "тысячи" космических кораблей Starship — 100 из которых должны будут перевозить 100 тонн груза каждые два года — можно создать "устойчивый марсианский город". Терраформирование Красной планеты, вероятно, станет следующей задачей после основания этой колонии, гарантированно станет важным мероприятием.

Как сообщало издание "Комментарии", космический корабль Илона Маска пристыковался к МКС.


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Источник: https://interestingengineering.com/elon-musk-says-first-mars-inhabitants-will-live-in-glass-domes
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