Маск рассказал, как будут жить первые колонисты на Марсе

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Павел Зинченко
Генеральный директор SpaceX Илон Маск пролил свет на свое видение первых человеческих цивилизаций Марса в серии недавних твитов. Миллиардер стремится попасть на Марс в этом десятилетии и хочет к 2050 году помочь основать на Красной планете миллионную колонию людей.
Колонизация Марса людьмы
Однако, когда его спросили о том, как сделать Марс пригодным для жизни с помощью терраформирования, Маск отметил, что это, скорее всего, будет невозможно при нашей жизни.
Авторы научной фантастики и ученые давно придумывали и изучали возможность терраформирования Марса, чтобы создать пригодную для дыхания атмосферу для людей. Однако, как предполагает Маск, это не будет быстрым решением — первым жителям Марса, скорее всего, придется полагаться на марсианские базы, чтобы выжить.
В прошлом году Маск заявил, что с помощью "тысячи" космических кораблей Starship — 100 из которых должны будут перевозить 100 тонн груза каждые два года — можно создать "устойчивый марсианский город". Терраформирование Красной планеты, вероятно, станет следующей задачей после основания этой колонии, гарантированно станет важным мероприятием.
Как сообщало издание "Комментарии", космический корабль Илона Маска пристыковался к МКС.
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