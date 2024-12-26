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В NASA показали "новогоднюю елку" в космосе

NASA поздравили с Рождеством и Новым годом изображение космической елки.

26 декабря 2024, 12:22
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Slava Kot

NASA подготовило особый подарок к праздничному сезону – изображение космической "елки", созданной из скопления звезд NGC 2264, расположенного в нашей галактике Млечный Путь в 2500 световых годах от Земли.

В NASA показали "новогоднюю елку" в космосе

"Новогодняя елка" в космосе. Фото: NASA

На фото NASA видны не только молодые звезды, но газовые облака между ними. Уникальную композицию удалось создать благодаря сочетанию оптических данных астрофотографа Майкла Клоу и рентгеновских наблюдений с обсерватории Чандра. Вихревой газ между звездами окрашен в зеленый цвет, что придает фото праздничного вида, а сами звезды сияют многоцветными оттенками.

Звезды в этом скоплении очень молоды – их возраст составляет от одного до пяти миллионов лет. Для сравнения, наше Солнце намного старше и имеет возраст около 5 миллиардов лет.

Кроме этого, NASA представило еще одно праздничное изображение – звездное скопление NGC 602, напоминающее рождественский венок с огоньками. На самом деле эти "огоньки" — это не только звезды, но и далекие галактики. Само же скопление находится в Малом Магеллановом Облаке, примерно в 200 000 световых годах от нас.

В NASA показали ”новогоднюю елку” в космосе - фото 2

Фото: ESA/Webb, NASA & CSA, P. Zeidler

Это изображение стало результатом сочетания данных рентгеновской обсерватории Чандра и космического телескопа Джеймса Уэбба. На нем красным цветом показаны молодые звезды, а облака пыли отражены в теплых оттенках оранжевого, желтого, зеленого и синего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лондонская новогодняя елка на Трафальгарской площади вызвала дискуссии по всему миру.

Также "Комментарии" писали, что первая песня, прозвучавшая в космосе, была украинская.



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