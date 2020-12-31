В Китае испытали сверхмощный ракетный двигатель

В среду Китай успешно провел испытание своего нового огромного твердотопливного ракетного двигателя в Сиане, провинция Шэньси на северо-западе Китая. Трехступенчатый ускорительный двигатель диаметром 3,2 метра в настоящее время является самым мощным твердотопливным ракетным двигателем с самой большой тягой, диаметром, взрывоопасной нагрузкой и самым продолжительным временем воспламенения в Китае.

Китайцы создали ракету со сверхмощным двигателем. Фото: CGTN

Испытание заключается в проверке соответствия двигателя проектным требованиям, прежде чем он официально приступит к космическим запускам. Разгонный двигатель, разработанный Академией аэрокосмических технологий твердого движения, имеет трехступенчатую конструкцию, которая позволяет регулировать взрывную полезную нагрузку для различных тяг. Он имеет максимальную тягу 260 тонн.

Ожидается, что он будет применен к большим и тяжелым ракетам страны для выполнения космических миссий, включая пилотируемую посадку на Луну и исследование глубокого космоса. Основные двигатели ракет-носителей в настоящее время в основном используют жидкое или твердое топливо.

Ракета Long March-11 — первый в Китае тип твердотопливной ракеты-носителя. Твердотопливные двигатели позволяют запускать ее в течение суток. В двигателях с жидкостной системой в основном используется жидкое топливо, такое как жидкий водород и кислород или жидкий кислород и керосин, и именно этим оснащена китайская ракета Long March-5. Жидкостные двигатели отличаются высокой управляемостью и длительным временем воспламенения, а твердотопливные — простотой конструкции, маневренностью и высокой мгновенной тягой.

Как сообщало издание "Комментарии", ракета Falcon 9 получит новые двигатели перед очередной миссией.

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