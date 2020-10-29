Ракета Falcon 9 получит новые двигатели перед очередной миссией

SpaceX заменяет два двигателя на своей ракете Falcon 9, которая должна отправить четырех космических путешественников на Международную космическую станцию ​​14 ноября. Об этом сообщает издание Swarajya.

SpaceX готовится к новой миссии. ФОТО: Space.com

Необходимость замены двигателей стала очевидной после расследования аномального поведения ракеты Falcon 9, наблюдаемого во время недавней попытки запуска миссии 28 октября, не связанной с NASA.

Миссия, не относящаяся к NASA, касалась попытки запуска спутника GPS для Космических сил США 2 октября, который был автоматически прерван за несколько минут до того, как должен был стартовать. Это привело к тому, что NASA и SpaceX отложили запуск миссии Crew-1, также запланированный на ракете Falcon 9.

NASA в настоящее время запланировало на 14 ноября запуск миссии SpaceX Crew-1, в ходе которой астронавты агентства Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер вместе со специалистом миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи будут взлетать из стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди.

В ходе расследования попытки запуска миссии 2 октября было установлено, что проблема связана с двумя из девяти двигателей Merlin на первой ступени Falcon 9. В сообщении говорится, что SpaceX обнаружила признаки аналогичной проблемы с двумя двигателями в первой ступени ракеты Crew-1 Falcon 9.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX начнут отслеживать сверхзвуковые боевые ракеты.

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