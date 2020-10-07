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Главная Новости IT космос Спутники SpaceX начнут отслеживать сверхзвуковые боевые ракеты
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Спутники SpaceX начнут отслеживать сверхзвуковые боевые ракеты

Специальные датчики предупредят военных в случае ракетного удара по территории США

сегодня, 17:12
Автор:

Павел Зинченко

Агентство космического развития США объявило о новом контракте со SpaceX. Ракетная компания Илона Маска обеспечит поставку космических аппаратов и полезных нагрузок с широким оптическим  полем обзора. Об этом сообщает издание USA Daily Express.

Спутники SpaceX начнут отслеживать сверхзвуковые боевые ракеты

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Спутники слежения являются частью "слоя слежения" первого поколения — группы спутников, которые будут следить за Землей в целях защиты. Первоначально этот "слой" будет состоять из восьми спутников. Они будут оснащены датчиками, которые смогут предупреждать о пуске ракет по США.

Еще один контракт на сумму почти 200 миллионов долларов был также присужден компании L3 Harris Technologies, опять же с целью своевременной поставки космических аппаратов и полезных нагрузок с широким оптическим полем обзора.

В августе компания SpaceX подписала контракт на запуск 40 процентов секретных миссий Космических сил США в период с 2022 по 2027 год. Остальные 60 процентов запусков должны выполняться компанией United Launch Alliance. По данным Engineering & Technology, контракт Space Force может стоить до 5 миллиардов долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX отменила запуск ракеты за две секунды до старта.


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