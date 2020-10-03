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Главная Новости IT космос Компания SpaceX отменила запуск ракеты за две секунды до старта
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Компания SpaceX отменила запуск ракеты за две секунды до старта

Новая попытка запуска предположительно пройдет в суботу

сегодня, 10:05
Автор:

Павел Зинченко

Компания SpaceX прервала попытку запуска спутника GPS следующего поколения для ВВС США в пятницу вечером. Таким образом была продолжена серия неудач, в результате которой на этой неделе были отложены запуски как для SpaceX, так и для United Launch Alliance. Об этом сообщает Orlando Sentinel.

Компания SpaceX отменила запуск ракеты за две секунды до старта

Было не сразу понятно, что стало причиной прерывания запуска ракеты. Директор миссии сказал, что до запуска осталось менее 45 секунд, все готово. Но затем, когда до конца обратного отсчета осталось всего две секунды, "пять, четыре, три ... мы прервали", сообщили из из центра управления полетами.

В пятницу во время запуска был задействован спутник GPS III SV-04, построенный Lockheed Martin, который должен был подняться в воздух около 21:43. Вместо этого он остался на площадке 40 на станции ВВС на мысе Канаверал. У SpaceX было всего 15 минут на попытку запуска, а топливо уже было загружено, поэтому компания не могла повторить попытку в пятницу вечером. Если запуск будет перенесен на субботу вечером, 45-я метеорологическая эскадрилья поставила прогноз только на 20% вероятности успешного запуска.

Следующая миссия SpaceX Starlink, часть плана Илона Маска по созданию группировки спутников для доставки Интернета на планету, также откладывалась трижды на этой неделе. Ориентировочно, новые запуски запланированы на понедельник в 7:51.

Как сообщало издание "Комментарии", миссия SpaceX по запуску военного спутника сорвалась.


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