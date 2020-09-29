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Миссия SpaceX по запуску военного спутника сорвалась

SpaceX отменила запуск спутников за 30 секунд до старта

29 сентября 2020, 13:37 comments578
Автор:

Павел Зинченко

За 30 секунд до конца обратного отсчета SpaceX отменила запуск в понедельник очередной партии спутников Starlink из-за плохой погоды. Об этом сообщает Orlando Sentinel.

Миссия SpaceX по запуску военного спутника сорвалась

Ракета Falcon 9 должна была стартовать в 10:22 с площадки 39А Космического центра Кеннеди. На ее борту находилось около 60 спутников весом в 259 килограммов. Команда "отмена" прозвучала за тридцать секунд до старта.

Частная космическая компания, принадлежащая Илону Маску, создает группировку спутников, вращающихся вокруг Земли, которые могут обеспечить доступный Интернет даже для отдаленных частей мира. SpaceX начала посылать партии Starlinks в быстрой последовательности в мае прошлого года, и с тех пор установила около 700 спутников.

Маск выразил надежду, что к концу года у них будет 1500 спутников, что достаточно для покрытия сети в Северной Америке. Бета-тестирование сервиса уже началось.

Из-за этих изменений SpaceX перенесла на среду запланированную на вторник миссию с обновленным спутником GPS для ВВС США. Названный GPS III SV-04, он будет запускаться на борту ракеты Falcon 9.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink.


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