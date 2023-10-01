В каких местах мира чаще всего замечали НЛО: отчет Пентагона

В Пентагоне был опубликован отчет с местами, где чаще всего фиксировали присутствие НЛО. По результатам наблюдений в период с 1996 года по 2023 год выявлено четыре "горячие точки" присутствия НЛО на Земле.

Где чаще всего фиксируют НЛО на Земле. Фото из открытых источников

Правительство США придерживается секретности по поводу возможных случаев обнаружения неизвестных летательных объектов, однако с целью обеспечения прозрачности Министерство обороны опубликован новый документ, раскрывающий "горячие точки НЛО в мире".

"Мы видим эти объекты по всему миру, и мы видим, как они делают очень интересные маневры", – сказал директор Управления устранения аномалий Пентагона (AARO) доктор Шон Киркпатрик.

Карта правительства США представлена ​​в документе под названием "Тенденции отчетности НЛО", опубликованном на сайте AARO.





На карте показаны четыре основных точки наблюдения большого количества НЛО. Две из них находятся в США: одна на правом побережье близ Флориды и таких городов как Майами и Атланта, в то время как другая расположена в штате Калифорния, между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом.

Третья "горячая точка" на Ближнем Востоке в треугольнике между городами Багдад, Доха и Дубай. Четвертое место, где наиболее часто замечали НЛО находится в Японии. Большинство случаев на Японских островах зафиксировано в городах Хиросима и Нагасаки, подвергшихся ядерной бомбардировке во Второй мировой войне.

Сайт будет предоставлять общественности информацию о деятельности AARO и ее усилия понять и решить неизвестные аномальные явления. Таким образом правительство США стремится быть менее таинственным по отношению к деятельности связанной с НЛО.

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