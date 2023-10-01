logo

BTC/USD

27168.95

ETH/USD

1685.08

LTC/USD

67.30

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос В каких местах мира чаще всего замечали НЛО: отчет Пентагона
commentss НОВОСТИ Все новости

В каких местах мира чаще всего замечали НЛО: отчет Пентагона

Министерство обороны США опубликовало документ с "горячими точками", где наблюдали чаще всего НЛО.

сегодня, 15:05
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Пентагоне был опубликован отчет с местами, где чаще всего фиксировали присутствие НЛО. По результатам наблюдений в период с 1996 года по 2023 год выявлено четыре "горячие точки" присутствия НЛО на Земле.

В каких местах мира чаще всего замечали НЛО: отчет Пентагона

Где чаще всего фиксируют НЛО на Земле. Фото из открытых источников

Правительство США придерживается секретности по поводу возможных случаев обнаружения неизвестных летательных объектов, однако с целью обеспечения прозрачности Министерство обороны опубликован новый документ, раскрывающий "горячие точки НЛО в мире".


"Мы видим эти объекты по всему миру, и мы видим, как они делают очень интересные маневры", – сказал директор Управления устранения аномалий Пентагона (AARO) доктор Шон Киркпатрик.

Карта правительства США представлена ​​в документе под названием "Тенденции отчетности НЛО", опубликованном на сайте AARO.

В каких местах мира чаще всего замечали НЛО: отчет Пентагона - фото 2

На карте показаны четыре основных точки наблюдения большого количества НЛО. Две из них находятся в США: одна на правом побережье близ Флориды и таких городов как Майами и Атланта, в то время как другая расположена в штате Калифорния, между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом.

Третья "горячая точка" на Ближнем Востоке в треугольнике между городами Багдад, Доха и Дубай. Четвертое место, где наиболее часто замечали НЛО находится в Японии. Большинство случаев на Японских островах зафиксировано в городах Хиросима и Нагасаки, подвергшихся ядерной бомбардировке во Второй мировой войне.

Сайт будет предоставлять общественности информацию о деятельности AARO и ее усилия понять и решить неизвестные аномальные явления. Таким образом правительство США стремится быть менее таинственным по отношению к деятельности связанной с НЛО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Крыму зафиксировали неопознанные летательные объекты.

Также "Комментарии" писали об аппарате NASA, который сфотографировал большой космический "вареник".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aaro.mil/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!