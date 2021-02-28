В 7 раз больше Биг-Бена: к Земле снова летит крупный астероид

Во вторник, 2 марта, мимо нашей планеты пролетит астероид 1999 RM45, диаметр которого составляет 680 метров, что в 7 раз больше Биг-Бена — часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне.

2 марта к Земле приблизится астероид / Fotolia / AND Inc

Представители National Aeronautics and Space Administration (NASA) говорят, что этот крупный астероид не представляет для Земли никакой угрозы, хотя некоторые астрономы считают иначе. Он приблизится к планете на расстояние 2,9 миллиона километров. Пролетит он 2 марта в 21.52 (по киевскому времени) со скоростью 20 километров в секунду.

Известно, что этот космический объект был открыт 14 сентября 1999 года и относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 796 земных дней.

In-space сообщает, что следующая встреча этого астероида и нашей планеты состоится 5 сентября 2095 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 5,21 миллиона километров.

Напомним, что исследователи опасаются за нашу планету, ведь мимо нее все чаще стали пролетать крупные астроиды. На случай, если один из них будет угрожать Земле, ученые придумали несколько вариантов развития событий. Один из них состоит в том, чтобы уничтожить космический камень ядерным зарядом мощностью в 3 мегатонны. Если же реализовать план не получится, тогда все силы будут направлены на то, чтобы поменять траекторию опасного астероида.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что группа международных исследователей заявила, что в скором будущем на нашей планете будет дефицит жизненно важного ресурса — фосфора. Если не предпринимать никаких мер, что человечеству будет грозить голод.

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