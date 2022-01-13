Украинский спутник Сечь-2-30 выйдет на орбиту: где можно посмотреть запуск

13 января на орбиту будет выведен украинский оптический спутник Сич-2-30. Запуск состоится в другом полушарии – из американской Флориды около 17:30 по киевскому времени. Об этом сообщает BBC.

Спутник Сич-2-30, фото Facebook

На орбиту Сич-2-30 выведет ракета Falcon 9, которую разрабатывала компания Space X Илона Маска. Предварительно известно, что над территорией Украины спутник должен пролететь около 20:15. Запуск украинского спутника состоится впервые за десятилетие. В последний раз на орбиту был запущен спутник Сич-2 в 2011 году, однако связь с ним была всего год. Поэтому для нашего государства запуск Сич-2-30 – это историческое событие. Запуск можно смотреть на канале Space.



В 2014 и 2017 годах состоялись запуски малых исследовательских наноспутников PolyITAN, созданных учеными Киевского политехнического института. Над Сич-2-30 работали с 2017 года ученые "Конструкторского Бюро "Южное" им. М. К. Янгеля".

По словам главного конструктора и начальника проектно-конструкторского бюро космических аппаратов "Конструкторского бюро "Южное" Константина Белоусова, Сич-2-30 — это модернизированная версия Сич-2. Конструкторы надеются, что он будет работать дольше благодаря качественному программному обеспечению. Создание и тестирование спутника стоило 120-130 млн грн, на запуск потратят 1,99 млн долларов.



Украинский спутник будет помогать мониторить поверхность Земли для выявления лесных пожаров, вырубки лесов, фактов загрязнения рек и так далее. По словам Константина Белоусова, спутник может производить точные снимки предметов размером более 7 метров с дистанции в 36 км. Кроме того, он будет предоставлять данные об ионосфере и оптическую информацию для научных исследований. Полезной будет аэросъемка из космоса и для обороны. Поскольку спутник будет давать изображение как перемещается военная техника, корабли в Черном и Азовском морях, или разворачиваются инженерные сооружения и т.д. К тому же спутник имеет широкую полосу обзора более чем в 36 км.



В рамках проекта государственной космической программы на 2021-2025 годы украинские ученые будут работать над разработкой современных спутников, выполняющих другие задачи, в том числе и таких, что будут передавать данные для Минобороны.

Сич-2-30 после запуска на орбиту будут настраивать дистанционно, его интегрируют в программу Европейского союза по наблюдению Земли Copernicus. Изображения со спутника каждый день будут поступать в Центр управления полетами.

Эксперт по аэрокосмической сфере, экс-советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник говорит, что Украине нужны новые технологии для создания спутников. Например, создание спутников с радарной технологией, которые могут делать снимки ночью и в облачную погоду. Для обороны нужно запускать спутники с высокой или сверхвысокой пространственной разрозненностью (0,5-1 метр).

Как сообщал портал "Комментарии", глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) рассказал, что работы по подготовке спутника к запуску будут проведены уже на территории США.



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