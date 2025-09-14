logo

Украинец открыл новую комету: она удивила астрономов
НОВОСТИ

Украинец открыл новую комету: она удивила астрономов

Украинский астроном-любитель открыл новую яркую комету SWAN25B. В октябре 2025 года она может приблизиться к Земле и стать видимой для наблюдения.

14 сентября 2025, 12:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский астроном-любитель Владимир Безуглый совершил открытие, которое уже заинтересовало международное научное сообщество. Он идентифицировал новую яркую комету SWAN25B, впервые зафиксированную инструментом SWAN на борту космического аппарата SOHO – совместного проекта NASA и Европейского космического агентства.

Украинец открыл новую комету: она удивила астрономов

Комета SWAN25B. Фото: Майкл Маттиаццо

Охотник на кометы Владимир Безуглый обнаружил новую комету на недавних снимках SWAN. Комета SWAN25B появилась из-за Солнца 12 сентября 2025 года и сразу продемонстрировала аномальную активность и яркость. Ее звездная величина достигла 7,5, что делает ее доступной для наблюдения в любительских телескопах.

Ученые объясняют такое поведение явлением "после перигелийной вспышки", то есть резким повышением активности кометы после максимального сближения с Солнцем. SWAN25B уже активно наблюдают астрономы-любители и обсерватории в мире. Она видна вечером сразу после захода Солнца над западным горизонтом в течение примерно часа. Лучшие условия для наблюдения имеют страны Южного полушария, ведь комета сейчас находится в созвездии Девы неподалеку от яркой звезды Спика.

Украинец открыл новую комету: она удивила астрономов - фото 2

Диаграмма поиска кометы SWAN25B.​ Изображение Эдди Иризарри / Stellarium

Предварительные расчеты показывают, что в октябре 2025 года комета может приблизиться к Земле, что сделает ее еще более интересной для научных исследований и любительских наблюдений.

Чешский астроном Мартин Машек использовал телескоп FRAM в Чили и получил качественные снимки кометы. Они показали, что SWAN25B имеет выразительную голову диаметром 3,7 угловой минуты и ионный хвост, который простирается на 2,8 градуса, что составляет более пяти диаметров Луны на небе.

Украинец открыл новую комету: она удивила астрономов - фото 3

Фото Мартина Машека кометы SWAN25B. ICQ Comet Observations

Это не первое открытие Владимира Безуглого. В январе 2023 году он обнаружил комету C/2023 A2. SWAN25B – временное название кометы, пока Международный астрономический союз не назначит официальное название.

Источник: https://earthsky.org/space/new-comet-swan25b-2025/
