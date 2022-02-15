Удивительное явление: телескоп Hubble сфотографировал объединение двух галактик (ФОТО)

Постоянное взаимодействие между двумя галактиками на расстоянии 320 миллионов световых лет от нас было запечатлено на великолепном снимке Хаббла. Об этом сообщает Science Alert.

Объединение двух галактик – Science Alert

На фото видна большая спиральная галактика с перемычками под названием NGC 169, диаметром около 140 000 световых лет, и гораздо меньшая галактика с полярным кольцом под названием IC 1559, диамертом около 40 000 световых лет.

Эти две галактики достаточно близко друг к другу, чтобы обмениваться материалом. Хотя пространство огромное и в основном пустое, галактики гравитационно сближаются вместе, возможно, направлены вдоль нитей невидимой космической сети, которая тянется поперек и играет жизненно важную роль в формировании Вселенной.

Взаимодействие между галактиками в значительной степени способствует их эволюции, будь то просто пролет, видящий обмен материалом, или полное слияние, как это неоднократно происходило на протяжении истории Млечного Пути.

Эти взаимодействия могут изменить форму галактик.

Есть несколько заметных аспектов взаимодействия между NGC 169 и IC 1559. Во-первых, обе галактики имеют активное галактическое ядро; то есть сверхмассивные черные дыры в ядре каждой из них активно поглощают пыль и газ. Этот процесс производит много высокоэнергетического света посредством рентгеновских лучей и тепла в инфракрасных волнах.

Кроме того, вы можете четко видеть потоки пыли и сияющего материала, проходящие между двумя галактиками, вероятно от объекта с меньшей массой к объекту с большей массой.

"Когда две галактики взаимодействуют, газ, пыль и даже целые солнечные системы будут оттягиваться от одной галактики к другой этими приливными силами. Этот процесс на самом деле можно увидеть в действии на этом изображении – образовались тонкие потоки материи, видимо соединяющие две галактики ", – объяснили в ЕКА.

Если две галактики приблизятся довольно близко друг к другу, то в конце концов они объединятся, а их сверхмассивные чёрные дыры сойдутся вместе.

Как сообщали ранее "Комментарии", ученые NASA увидели в космосе удивительный объект, похожий на цветок с Земли.

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