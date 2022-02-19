Ученые предлагают катапультировать астронавтов на Марс

Ученые из Университета Макгилла придумали концепцию лазерной катапульты. С ее помощью астронавты смогут добраться до Марса всего за 45 дней. Правда, ученые пока не знают, как тормозить астронавтов в пункте назначения. Об этом пишет ScenceAlert. По плану инженеров, необходимо будет выстроить лазерно-тепловую двигательную установку из группы инфракрасных лазеров диаметром 10 метров и мощностью 100 мегаватт. Она пришлет лазерный луч космическому кораблю на околоземной орбите. Установленный в нем отражатель направит луч в нагревательную камеру с водородной плазмой.

Марс (фото из открытых источников)

При повышении температуры она будет выбрасываться через сопло и создавать тягу – корабль оттолкнется от Земли и разгонится до 17 километров в секунду. На подлете к Марсу аппарат сбережет свою огромную скорость. Как тормозить, ученые пока не придумали. Возможно, для этого понадобится схожее лазерное оборудование на Красной планете, чтобы создавать обратную тягу. В таком случае нужно дождаться, пока люди освоят Марс. Полеты с помощью лазерной катапульты могут начаться не раньше 2040 года.

Напомним, 14 февраля в Соединённых Штатах Америки состоялся финал чемпионата по американскому футболу. На финале Суперкубка собираются миллионы зрителей и поэтому многие компании готовятся к рекламной активности в этот момент — снимают захватывающие, интересные, а порой и провокационные видеоролики, которые потом показывают по ходу трансляции. Об этом пишет издание IXBT. Так, компания Polestar Automobile выпустила короткий рекламный ролик своего первого полностью электрического автомобиля под названием Polestar 2. Видеоролик рассказывает том, чем не является Polestar 2 и чего сторонится сама компания. Среди прочего в видео присутствует фраза "Никакого покорения Марса". Что, как отмечают, журналисты издания является шпилькой в адрес основателя Tesla Илона Маска.

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