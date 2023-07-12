Ученые обнаружили планету-зеркало, которая не должна существовать

Возможеный внешний вид экзопланеты LTT 9779 b. Фото из открытых источников

Астрономы обнаружили экзопланету LTT 9779 b, отражающую около 80% света. Один из самых ярких объектов в нашем небе – Венера, отражает 75% света, тогда как Земля – 30%. Таким образом это самая зеркальная планета известная на данный момент. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Европейское космическое агентство.

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Экзопланета под названием LTT 9779 b была открыта в 2020 году, а теперь исследована телескопом Хеопс. Ее размер близок к Нептуну, то есть экзопланета в пять раз больше Земли. Своей высокой яркостью планета обязана облакам, состоящим преимущественно из силиката – вещества из которого производят стекло. Также в атмосфере присутствуют примеси разных металлов, например титан.

"Представьте себе горящий вблизи своей звезды мир с тяжелыми облаками металлов из которых идет дождь с расплавленными каплями титана", — описывает атмосферу планеты один из соавторов научной статьи Джеймс Дженкинс.

Планета находится очень близко к своей звезде. Она вращается вокруг нее всего за 19 дней. Обратившаяся к звезде часть планеты должна нагреваться до 2 тыс. градусов.

"Мы ожидаем, что атмосферу подобных планет будет сдувать их звезда, оставляя за собой голую скалу", — говорит другой соавтор научной работы Вивьен Пармантье и добавляет, что "это планета, которой не должно существовать".

Впоследствии исследователи проанализировали свои данные и объяснили, как все-таки экзопланета может существовать. LTT 9779 b очень перенасыщена парами силикатов и металлов, которые отражают большинство света звезды, не дают атмосфере планеты перегреться и полностью испариться. Кроме того, ее атмосфера настолько тяжела, что ее не может сдуть местное Солнце.

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