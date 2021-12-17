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Ученые обнаружили огромные запасы льда на Марсе

Как говорится на сайте Европейского космического агентства, долины Маринер являются гигантской системой каньонов

сегодня, 03:05
Автор:

Ольга Чародий
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Зонд ЭкзоМарс-TGO нашел в центре марсианских долин Маринер большие залежи льда. Лед находится в стабильном состоянии, что говорит об уникальных климатических и геологических условиях в этой местности. Как говорится на сайте Европейского космического агентства, долины Маринер являются гигантской системой каньонов, расположенных в южном полушарии Марса. Их приблизительная протяженность около 4,5 тысячи км, а глубина – 11 км. Открыть запасы льда помог нейтронный спектрометр FREND, установленный на борту зонда ЭкзоМарс-TGO. Он способен улавливать следы воды и других соединений водорода в недрах Марса.

Ученые обнаружили огромные запасы льда на Марсе

Марс (фото из открытых источников)

"Зонд TGO может искать и изучать "оазы" марсианской воды, скрытые под многометровым слоем пыли и почвы, которые в прошлом мы просто не могли обнаружить. В частности, прибор FREND открыл участок в системе каньонов в долинах Маринер, 40% поверхности которой покрыто залежями льда ", – отметили авторы исследования.

Астрономы считают, что количество воды в приповерхностных породах Хаоса Кандора составляет как минимум 40%. Причем в виде чистого льда, по сравнению с другими подобными находками, находится в стабильном состоянии. "Это говорит либо об уникальных климатических и геологических условиях в долинах Маринер, либо свидетельствует о том, что местные запасы воды постоянно пополняются", — подытожили ученые.

Напомним, марсоход Perseverance приземлился на планету всего 10 месяцев назад, но он уже совершил удивительное открытие. Последняя находка марсохода свидетельствует о том, что скала, над которой он проезжал с момента приземления, когда-то была образована потоками вулканической лавы – то, что было "вполне неожиданным", по словам ученых миссии. Ранее они считали, что слоистые породы, которые фотографировал Perseverance, являются осадочными. Об этом сообщает Fox News.


Породы, до сих пор отобравшие пробы Perseverance, также показали, что они многократно взаимодействовали с водой и некоторые из них содержат органические молекулы. Эти открытия могут помочь ученым создать точную хронологию событий, произошедших в кратере Джезеро, месте древнего озера.


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Источник: https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/ExoMars_discovers_hidden_water_in_Mars_Grand_Canyon
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