Ученые обнаружили огромные запасы льда на Марсе

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Ольга Чародий
Зонд ЭкзоМарс-TGO нашел в центре марсианских долин Маринер большие залежи льда. Лед находится в стабильном состоянии, что говорит об уникальных климатических и геологических условиях в этой местности. Как говорится на сайте Европейского космического агентства, долины Маринер являются гигантской системой каньонов, расположенных в южном полушарии Марса. Их приблизительная протяженность около 4,5 тысячи км, а глубина – 11 км. Открыть запасы льда помог нейтронный спектрометр FREND, установленный на борту зонда ЭкзоМарс-TGO. Он способен улавливать следы воды и других соединений водорода в недрах Марса.
Марс (фото из открытых источников)
"Зонд TGO может искать и изучать "оазы" марсианской воды, скрытые под многометровым слоем пыли и почвы, которые в прошлом мы просто не могли обнаружить. В частности, прибор FREND открыл участок в системе каньонов в долинах Маринер, 40% поверхности которой покрыто залежями льда ", – отметили авторы исследования.
Астрономы считают, что количество воды в приповерхностных породах Хаоса Кандора составляет как минимум 40%. Причем в виде чистого льда, по сравнению с другими подобными находками, находится в стабильном состоянии. "Это говорит либо об уникальных климатических и геологических условиях в долинах Маринер, либо свидетельствует о том, что местные запасы воды постоянно пополняются", — подытожили ученые.
Напомним, марсоход Perseverance приземлился на планету всего 10 месяцев назад, но он уже совершил удивительное открытие. Последняя находка марсохода свидетельствует о том, что скала, над которой он проезжал с момента приземления, когда-то была образована потоками вулканической лавы – то, что было "вполне неожиданным", по словам ученых миссии. Ранее они считали, что слоистые породы, которые фотографировал Perseverance, являются осадочными. Об этом сообщает Fox News.
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