Ученые назвали вероятную причину исчезновения воды на Марсе

Ученые сообщили, что вода с поверхности Марса могла исчезнуть из-за пыльных бурь. Под их действием вода оказывается в верхних слоях атмосферы, где ее молекулы распадаются в течение нескольких часов.

Фото: Википедия

Данные этой теории опубликованы на страницах интернет-журнала Science.

Ученые отследили, что количество воды в верхних слоях атмосферы Марса меняется в разные сезоны. Больше всего влаги наблюдалось в летний период, когда частым явлением становились пыльные бури. После бури вода в атмосфере превращается в атомарный водород и попадает в космос.

В среднем большая пыльная буря на Марсе длится около 45 дней. За этот период она высвобождает в космос столько же воды, сколько Марс потерял бы в спокойный марсианский год. Таким образом Марс остался без океана.

Для исследования ученые использовали данные космических аппаратов Mars Atmosphere и Volatile Evolution.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что NASA и SpaceX запустили первую коммерческую ракету с астронавтами на МКС. Это событие стало началом эры коммерческих космических аппаратов.

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