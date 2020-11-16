Ученые назвали вероятную причину исчезновения воды на Марсе

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Кириєнко Анна
Ученые сообщили, что вода с поверхности Марса могла исчезнуть из-за пыльных бурь. Под их действием вода оказывается в верхних слоях атмосферы, где ее молекулы распадаются в течение нескольких часов.
Фото: Википедия
Данные этой теории опубликованы на страницах интернет-журнала Science.
Ученые отследили, что количество воды в верхних слоях атмосферы Марса меняется в разные сезоны. Больше всего влаги наблюдалось в летний период, когда частым явлением становились пыльные бури. После бури вода в атмосфере превращается в атомарный водород и попадает в космос.
В среднем большая пыльная буря на Марсе длится около 45 дней. За этот период она высвобождает в космос столько же воды, сколько Марс потерял бы в спокойный марсианский год. Таким образом Марс остался без океана.
Для исследования ученые использовали данные космических аппаратов Mars Atmosphere и Volatile Evolution.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что NASA и SpaceX запустили первую коммерческую ракету с астронавтами на МКС. Это событие стало началом эры коммерческих космических аппаратов.
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