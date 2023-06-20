Ученые на Энцеладе нашли ключевой элемент для существования жизни

Исследователи использовали данные с космического корабля Cassini и обнаружили фосфор – один из ключевых элементов для жизни. Его смогли обнаружить на спутнике Сатурна Энцеладе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Space.

Спутник Сатурна Энцелад. Фото из открытых источников

Описание и результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nature. Cassini осуществлял космическую миссию в период с 2004 по 2017 год. В этот период космический корабль несколько раз проходил через кольцо E, сформировавшееся благодаря выбросам веществ из океана на Энцелада. Этот процесс происходит из-за мощных гейзеров, которые выбрасывают вещество из спутника Сатурна в космос.

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Исследователи проанализировали материалы и обнаружили, что материал из Энцелада содержит богатый набор минералов и органических соединений. Однако ученых привлек внимание фосфора в форме фосфатов.

Это вещество является одним из ключевых элементов развития жизни. В частности, он присутствует в ДНК, РНК, клеточных мембранах, планктоне, костях и зубах людей.

Интересно, что в 2020 году геохимическое моделирование ученых предусмотрело возможность большого количества фосфора на Энцеладе. Однако теперь выяснили, что это количество в 100 раз выше, чем на Земле.

"Использовать модель для предсказания присутствия фосфата – это одно, но найти фосфат – чрезвычайно увлекательно. Это впечатляющий результат и большой шаг вперед в поисках жизни за пределами Земли", — говорит один из авторов исследования доктор Кристофер Глейн.

Другой исследователь Франк Постберг уверяет, что впервые ученые смогли обнаружить фосфор в океане за пределами Земли. Таким образом океан Энцелада отвечает тому, что обычно считается самым строгим требованием для развития жизни. Исследователи надеются, что следующим шагом будет необходимость исследовали спутник Сатурна подробнее и узнать, действительно ли Энцелад пригоден для жизни.

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