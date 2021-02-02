Технический прорыв: Украина планирует запустить спутник в космос - подробности

Украина запустит в космос спутник собственного производства — "Сич 2-30 (2-1)". Данную информацию сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на своей Facebook-странице.

Украина планирует запустить спутник в космос - когда состоится запуск. Фото: zn.ua

Точной даты запуска еще нет, однако отмечается, что украинский спутник увидит космос до конца этого года. Такое решение было принято на совещании по поводу создания украинских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

К тому же, Олег Уруский сообщил, что в Украине достаточно научно-технического потенциала, чтобы успешно запустить "Сич 2-30 (2-1)" и создавать подобные проекты и в дальнейшем.

Супутник не зря хотят запустить именно в этом году, ведь в 2021-м Украина будет праздновать 30-летие своей независимости.

"Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку подобных аппаратов за рубежом", — подытожил Олег Уруский.

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