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США и Япония усилят противовоздушную оборону с помощью инновационных спутников

США и Япония защитят свое воздушное пространство с помощью сотен миниатюрных спутников наблюдения

сегодня, 21:07
Автор:

Павел Зинченко

Япония и США планируют развернуть сеть небольших спутников на низкой околоземной орбите для обнаружения и отслеживания ракет следующего поколения, разрабатываемых для обхода существующих систем защиты. Ожидается, что проект будет стоить более 9 миллиардов долларов и будет запущен к середине 2020-х годов.  Об этом сообщает издание Nikkei.

Китай, Россия и Северная Корея разрабатывают новое оружие, предназначенное для обхода противоракетного щита США и Японии. Китай и Россия развивают гиперзвуковые ракеты, которые летают с большой скоростью на малых высотах. Северная Корея экспериментирует с ракетами, которые могут изменять свою траекторию.

США и Япония усилят противовоздушную оборону с помощью инновационных спутников

Поскольку нынешняя спутниковая сеть работает на высоте 36 000 км, им будет сложно обнаружить эти новые ракеты. Наземные радары тоже не в полной мере справятся с этой задачей. Это вызвало опасения, что противоракетная оборона будет выведена из строя, что сведет на нет эффект сдерживания против враждебных стран.

Для решения этой проблемы США планируют запускать низкоорбитальные спутники на высотах от 300 до 1000 км. Вашингтон планирует запустить более 1000 миниатюрных спутников наблюдения, 200 из которых оснащены тепловыми инфракрасными датчиками, предназначенными для противоракетной обороны.

Япония планирует присоединиться к проекту, вероятно, путем сотрудничества в разработке сенсоров и миниатюризации спутников. Токио рассмотрит возможность взять на себя часть ответственности за создание сети спутников вокруг Японии, а также определенные расходы.

Как сообщало издание "Комментарии", китайский автопроизводитель начнет создавать космические спутники.


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