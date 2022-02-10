Спутники Илона Маска мешают астрономам: чем это может быть опасно

Спутники Starlink компании SpaceX, основанной известным миллиардером Илоном Маском, могут помешать обнаружению потенциально опасных астероидов. Об этом сообщает издание IXBT, ссылаясь на статью в опубликованную TWSJ.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Как пишут журналисты издания, космические аппараты оставляют полосы на снимках, которые делают астрономы. Это мешает не только обычному изучению космоса, но и процессу обнаружения потенциально опасных астероидов.

В материале отмечается, что в настоящее время проблема является не слишком заметной, однако и количество спутников Starlink на орбите пока в разы меньше, чем запланировано в рамках проекта SpaceX.

К тому же проектов, подобных Starlink, в будущем будет становиться всё больше. И в итоге со временем спутники будут портить всё большее количество снимков, повышая вероятность пропуска какого-либо потенциально опасного астероида.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известный предприниматель Илон Маск показал в работе башню, которая будет помогать при посадке космических кораблей компании SpaceX. На опубликованном видео можно заметить, как с помощью механизированной башни производится установка корабля на ракету-носитель.

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