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Спутники Илона Маска мешают астрономам: чем это может быть опасно

Спутники Starlink оставляют полосы на снимках, которые делают астрономы

сегодня, 15:23
Автор:

Денис Подставной
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Спутники Starlink компании SpaceX, основанной известным миллиардером Илоном Маском, могут помешать обнаружению потенциально опасных астероидов. Об этом сообщает издание IXBT, ссылаясь на статью в опубликованную TWSJ. 

Спутники Илона Маска мешают астрономам: чем это может быть опасно

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Как пишут журналисты издания, космические аппараты оставляют полосы на снимках, которые делают астрономы. Это мешает не только обычному изучению космоса, но и процессу обнаружения потенциально опасных астероидов. 

В материале отмечается, что в настоящее время проблема является не слишком заметной, однако и количество спутников Starlink на орбите пока в разы меньше, чем запланировано в рамках проекта SpaceX.

К тому же проектов, подобных Starlink, в будущем будет становиться всё больше. И в итоге со временем спутники будут портить всё большее количество снимков, повышая вероятность пропуска какого-либо потенциально опасного астероида.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известный предприниматель Илон Маск показал в работе башню, которая будет помогать при посадке космических кораблей компании SpaceX. На опубликованном видео можно заметить, как с помощью механизированной башни производится установка корабля на ракету-носитель. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Украина отреагировала на возможную блокаду Россией акватории Черного и Азовского морей. В Министерстве иностранных дел выразили решительный протест в связи с решением России о блокировании части акватории морей. 



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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/02/10/uchjonye-mogut-propustit-potencialno-opasnyj-dlja-zemli-asteroid-izza-sputnikov-starlink-kompanii-ilona-maska.html
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