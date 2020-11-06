SpaceX запустила военный GPS-спутник третьего поколения

Язык
BTC/USD
15388.15
ETH/USD
437.86
LTC/USD
61.76
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.67
RUB/UAH
0.39
Елизавета Черных
В ночь на 6 ноября, американская компания SpaceX совершила удачный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Все желающие могли наблюдать за запуском спутника в космос в прямой трансляции на YouTube-канале компании. Изначально военный спутник GPS III-04 должны были запустить еще месяц назад, однако старт отменили за 2 секунды до запуска из-за неправильной работы двигателей.
Фото: iXBT
Спустя 1,5 часа после запуска, спутник забросило на высоту около 1 000 км над Землей, а затем он разместился на средней околоземной орбите — около 20 000 км над планетой.
Известно, что компания Илона Маска собирается совершить еще один важнейший запуск космического корабля Crew Dragon (Crew-1) к МКС.
Как сообщали "Комментарии" ранее, генеральный директор компании SpaceX Илон Маск рассказал, когда его спутниковая сеть покроет Европу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости