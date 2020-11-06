SpaceX запустила военный GPS-спутник третьего поколения

В ночь на 6 ноября, американская компания SpaceX совершила удачный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Все желающие могли наблюдать за запуском спутника в космос в прямой трансляции на YouTube-канале компании. Изначально военный спутник GPS III-04 должны были запустить еще месяц назад, однако старт отменили за 2 секунды до запуска из-за неправильной работы двигателей.

Фото: iXBT

"Falcon 9 выполнила свою вторую миссию в этом году для Космических сил США, запустив космический аппарат GPS III 04 со стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде", — говорится на официальном сайте компании.

Спустя 1,5 часа после запуска, спутник забросило на высоту около 1 000 км над Землей, а затем он разместился на средней околоземной орбите — около 20 000 км над планетой.

Известно, что компания Илона Маска собирается совершить еще один важнейший запуск космического корабля Crew Dragon (Crew-1) к МКС.

Как сообщали "Комментарии" ранее, генеральный директор компании SpaceX Илон Маск рассказал, когда его спутниковая сеть покроет Европу.

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