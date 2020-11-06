kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.11.2020

BTC/USD

15388.15

ETH/USD

437.86

LTC/USD

61.76

НБУ 06.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT космос SpaceX запустила военный GPS-спутник третьего поколения
commentss НОВОСТИ Все новости

SpaceX запустила военный GPS-спутник третьего поколения

Cледующая миссия — первый эксплуатационный полет космического корабля Crew Dragon

сегодня, 13:47
Автор:

Елизавета Черных

В ночь на 6 ноября, американская компания SpaceX совершила удачный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Все желающие могли наблюдать за запуском спутника в космос в прямой трансляции на YouTube-канале компании. Изначально военный спутник GPS III-04 должны были запустить еще месяц назад, однако старт отменили за 2 секунды до запуска из-за неправильной работы двигателей. 

SpaceX запустила военный GPS-спутник третьего поколения

Фото: iXBT

"Falcon 9 выполнила свою вторую миссию в этом году для Космических сил США, запустив космический аппарат GPS III 04 со стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде", — говорится на официальном сайте компании. 

Спустя 1,5 часа после запуска, спутник забросило на высоту около 1 000 км над Землей, а затем он разместился на средней околоземной орбите — около 20 000 км над планетой.

Известно, что компания Илона Маска собирается совершить еще один важнейший запуск космического корабля Crew Dragon (Crew-1) к МКС. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, генеральный директор компании SpaceX Илон Маск рассказал, когда его спутниковая сеть покроет Европу. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spacex.com/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ