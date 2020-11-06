Космическому интернету быть: Илон Маск рассказал, когда его спутниковая сеть покроет Европу

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что в феврале-марте 2021 года спутниковая сеть Starlink будет запущена в тестовой версии в Европе. Он также сообщил, что на этой неделе будет отправлено несколько тысяч приглашений на бета-версию Starlink в США и Канаде.

Starlink появится в Европе

Тестовая версия спутниковой сети, обеспечивающей широкополосный доступ в Интернет, была запущена в северных штатах США и южной Канаде 26 октября 2020 года по цене 99 долларов в месяц, плюс необходимо заплатить 499 долларов один раз, чтобы получить необходимое оборудование для установки.

Илон Маск заявил, что европейские страны получат доступ к сервису, как только будет получено одобрение европейских регуляторов — он ожидает решения в феврале или марте 2021 года.

Пользователи бета-версии, которая уже запущена и работает в США, сообщили о скорости передачи данных 160 Мбит / с, хотя изначально разработчики призывали ожидать скорости от 50 до 150 Мбит / с.

В настоящее время неизвестно, сколько человек участвует в бета-версии Starlink. Ранее Илон Маск сообщил, что более 700 тысяч американцев проявили интерес к проекту.

Как сообщало издание "Комментарии", в SpaceX Илона Маска назвали цену на спутниковый интернет Starlink.

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