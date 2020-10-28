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В SpaceX Илона Маска назвали цену на спутниковый интернет Starlink

Пока жители некоторых штатов США получат доступ к тестовой версии интернета от Starlink

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Компания Илона Маска SpaceX предлагает получить доступ к своему высокоскоростному широкополосному интернету в тестовом режиме за 99 долларов. Правда, желающим воспользоваться услугой придется еще заплатить 499 долларов за комплект оборудования, который позволит получить этот доступ. Об этом пишет Reuters.

В SpaceX Илона Маска назвали цену на спутниковый интернет Starlink

Жители таких штатов, как Вашингтон, Висконсин и Айдахо в США, которые подписались на тестирование интернета со спутников Starlink, в понедельник вечером получили приглашения от SpaceX присоединиться к бета-версии интернета.

SpaceX запустила на орбиту более 800 спутников из нескольких тысяч, необходимых для обеспечения широкополосного доступа в интернет по всему миру.Инвестиции в размере 10 млрд долл., по оценкам компании, могут приносить до 30 млрд долл. ежегодно.

Ранее "Комментарии" писали, что службы экстренного реагирования в Вашингтоне впервые используют интернет, предоставленный спутниками Starlink компании SpaceX, для связи с жителями, которые пребывают в зоне лесных пожаров.


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