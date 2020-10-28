В SpaceX Илона Маска назвали цену на спутниковый интернет Starlink

Компания Илона Маска SpaceX предлагает получить доступ к своему высокоскоростному широкополосному интернету в тестовом режиме за 99 долларов. Правда, желающим воспользоваться услугой придется еще заплатить 499 долларов за комплект оборудования, который позволит получить этот доступ. Об этом пишет Reuters.



Жители таких штатов, как Вашингтон, Висконсин и Айдахо в США, которые подписались на тестирование интернета со спутников Starlink, в понедельник вечером получили приглашения от SpaceX присоединиться к бета-версии интернета.

SpaceX запустила на орбиту более 800 спутников из нескольких тысяч, необходимых для обеспечения широкополосного доступа в интернет по всему миру.Инвестиции в размере 10 млрд долл., по оценкам компании, могут приносить до 30 млрд долл. ежегодно.

Ранее "Комментарии" писали, что службы экстренного реагирования в Вашингтоне впервые используют интернет, предоставленный спутниками Starlink компании SpaceX, для связи с жителями, которые пребывают в зоне лесных пожаров.

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