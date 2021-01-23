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SpaceX произведет самый массовый запуск в истории космонавтики

Илон Маск может побить предидущий мировой рекорд, установленный индийской компанией

сегодня, 10:23
Автор:

Павел Зинченко

23 января в 16:40 американская космическая компания Илона Маска SpaceX осуществит самый массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики. Об этом сообщает информационный портал Everyday Astronaut. Сообщается, что миссия Transporter-1 доставит на орбиту сразу 143 спутника.

SpaceX произведет самый массовый запуск в истории космонавтики

SpaceX планирует грандиозный запуск

Запуск многократной ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит спутники на орбиту, пройдет с комплекса SLC-40 во Флориде, США в 9:40 EST (16:40 по киевскому времени). Это будет пятый полет ракеты. Общая масса 143-х спутников от 30 клиентов SpaceX составляет более пяти тонн.

"Запускаем множество небольших спутников для широкого круга клиентов. С радостью предлагаем услуги по недорогому выходу на орбиту для небольших компаний", — рассказал Маск.

Предыдущий рекорд компании Маска с "пакетных" запусков — 64 аппараты в миссии SSO-A. На данный момент мировой рекорд принадлежит индийской миссии PSLV-C37: 15 февраля 2017 вместе было запущено 104 спутника, сообщает Лига.

Ранее тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink стартовала на орбиту 20 января.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA и SpaceX запустили первую коммерческую ракету с астронавтами на МКСFalcon 9 была соединена с космическим кораблем Crew Dragon. Ракета отправилась к Международной космической станции, где уже находилась группа астронавтов шестьдесят четвёртой длительной экспедиции. На борту космического корабля Crew Dragon пребывали четыре астронавта NASA: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, Соити Ногути. Астронавты будут исследовать космос в течение шести месяцев.


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Источник: https://everydayastronaut.com/transporter-1/
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