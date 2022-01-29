SpaceX Илона Маска запланировала рекордное количество запусков на 2022 год

По данным NASA, частная компания планирует запустить 52 миссии в этом году. "Это невероятный темп", — сказала Сандра Магнус из консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности (ASAP). В 2021 году SpaceX успешно провела 31 запуск, чем побила рекорд в 26 запусков в 2020 году. В 2022 году она уже провела три успешных запуска Falcon 9 и еще два запланированы до конца месяца. В дополнение к запускам Falcon 9, у SpaceX также есть несколько ракет Falcon Heavy, запуск которых запланирован на 2022 год.

Илон Маск - фото из открытых источников

Магнус не уточнила, включают ли 52 запланированных запуска испытательные полеты прототипов ракет Starship. Ни ASAP, ни SpaceX не ответили на запросы CNBC. Ключевым фактором успеха SpaceX стала ее способность повторно использовать свои ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy, приземляя ракетные ускорители и восстанавливая носовую часть после запуска. Руководство компании заявило, что повторное использование ракет позволяет снизить стоимость запусков до $30 млн каждый с обычной стоимости в $60–90 млн.

Напомним, что за последние сутки Илон Маск потерял 24,5 миллиарда долларов, а акции его компании Tesla обвалились на 11%. Таким образом Маск за день потерял 10% своего состояния. Об этом свидетельствуют данные статистики Forbes Real-Time. В конце закрытия торгов фондового рынка в четверг, 27 января, акции компании Tesla упали на 11,55%, до 829,1 доллара за акцию. Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что американский фондовый рынок падает на фоне ожиданий усиления кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США. С 14 по 21 января произошло стремительное падение акций на рынке Соединенных Штатов Америки. Это явилось следствием решения Федеральной резервной системы о повышении учетной ставки на 50 пунктов в марте. Реакцией инвесторов явилось падение акций практически всех компаний страны. Поэтому за неделю капитал миллиардеров США сразу обвалился. Тогда Илон Маск потерял 23,9 миллиарда долларов. И, похоже, это уже становится тенденцией.





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