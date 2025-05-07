Советский зонд вскоре свалится на Землю: ученые предупреждают об опасности

В ближайшие дни на Землю упадет автоматическая межпланетная станция "Космос-482". Она была запущена еще в 1972 году с целью посадки на Венеру, но из-за технической неисправности не смогла выполнить миссию. Вместо полета ко второй планете от Солнца этот зонд остался на орбите вокруг Земли, где провел более 50 лет. Теперь советский спутник войдет в атмосферу, чем может создать опасность для людей.

Советский зонд "Космос-482" упадет на Землю Фото из открытых источников

Зонд "Космос-482" стал частью масштабной советской программы изучения Венеры, между 1961 и 1984 годами насчитывавшей 29 миссий. Однако 31 марта 1972 года его двигатель отключился через 125 секунд после запуска, и аппарат остался на высокоэллиптической орбите Земли. По данным NASA, спутник распался на четыре части, две из которых быстро сгорели в атмосфере, а две вращаются вокруг планеты.

Большинство спутников сгорают в атмосфере планеты, однако конструкция "Космос-482" была специально разработана для выдерживания сверхвысоких температур и давления атмосферы Венеры. Это значит, что он может не сгореть в атмосфере Земли и достигнуть поверхности планеты.

"Поскольку это устройство, разработанное для прохождения через атмосферу Венеры, возможно, что оно переживет возвращение в атмосферу Земли целым и невредимым. Риск не особенно высок, но и не нулевой", — объясняет аналитика спутниковых орбит из Делфтского технологического университета Марко Лангбрук.

По его прогнозу "Космос-482" может войти в атмосферу Земли 10 мая. По другим данным, падение советского зонда может произойти в промежутке с 8 по 12 мая.

Из-за сложной орбиты аппарата и переменных атмосферных условий предусмотреть точное место падения невозможно. Вероятная зона приземления охватывает почти весь земной шар между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты. Это включает обширные территории Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии. Однако исследователи указывают, что 70% поверхности Земли покрыто океанами, поэтому зонд вероятнее всего упадет в воду.

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