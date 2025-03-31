Скоро на небе взорвется звезда: ее будет видно невооруженным глазом

Космос готовит увлекательное зрелище, которое встречается всего раз в несколько десятилетий. Звездная система T Coronae Borealis (T CrB) вот-вот разразится во взрыве, который станет заметным с Земли даже без телескопа. Последний раз такое явление произошло в 1946 году, и сейчас астрономы утверждают, что момент взрыва уже близок.

Взрыв звезды. Фото: Contributed / NASA's Goddard Space Flight Center

T CrB – это двойная звездная система, состоящая из белого карлика и красного гиганта. Белый карлик притягивает вещество от соседней звезды, и когда его накапливается достаточно, происходит мощный термоядерный взрыв. Такое явление называется повторяющейся новой. В отличие от сверхновых, взрывающихся только раз, эти звезды переживают вспышки многократно.

Белый карлик притягивает вещество от соседней звезды

Астрономы наблюдали изменения яркости T CrB еще в марте 2024 года, что явилось первым сигналом о приближении взрыва. Подобные процессы происходили перед вспышками в 1866 и 1946 годах, так что эксперты NASA уверены, что новый взрыв может произойти уже в этом году.

При взрыве звезда станет настолько яркой, что будет заметна даже невооруженным глазом. Звездная система Coronae Borealis обычно светит с яркостью +10 звездной величины. Однако при взрыве ее яркость вырастет до +2 звездной величины, что сделает ее похожей на Полярную звезду. Например, Сириус, самая яркая звезда на ночном небе, имеет величину светности -1,46, а полная Луна около -13.

T CrB будет светить примерно неделю, а затем снова погаснет. Следующий шанс увидеть ее вспышку представится не раньше, чем через 80 лет.

Где находится звезда T CrB, которая вскоре взорвется

Двойная система T CrB находится в созвездии Северной Короны между Волопасом и Геркулесом.

Для астрономов-любителей и ученых это уникальная возможность наблюдать редкое космическое явление в реальном времени. Пока точная дата взрыва звезды T CrB неизвестна, но ученые советуют уже сейчас следить за созвездием Северной Короны. Вполне вероятно, что однажды вечером вы поднимете голову к небу и станете свидетелем вспышки, которая останется в истории.

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