Селфи с орбиты Марса: китайский космический аппарат направил на Землю захватывающие кадры (ВИДЕО)



















В этом месяце китайский орбитальный аппарат Марса Tianwen-1 поразил мир, показав, что он запустил на орбиту небольшую камеру, чтобы сделать "селфи" над Красной планетой. Теперь аппарат снова удивил мир. Космический корабль оснащен камерой на конце выдвижной руки, показал кадры, где он несется по поверхности Марса. Об этом сообщает IFLS.

Снимок показывает крупным планом Tianwen 1 над северным полюсом Марса – CNSA

Выпуск видео запланирован на лунный Новый год, отмечаемый сегодня вечером во многих странах Восточной и Юго-Восточной Азии, использующих лунный календарь.

Видео, опубликованное в китайской социальной сети Weixin (WeChat) китайским национальным космическим управлением, показывает, как орбитальный аппарат двигается по темному небу, настраивает свою солнечную панель, а затем неожиданно поверхность Марса появляется в поле зрения, и мы понимаем, что он летит всего в нескольких сотнях километров над Красной планетой, ее Северный полюс и ледники хорошо видны на фоне красной окружающей почвы.





Палка для селфи имеет длину 1,6 метра (5,25 фута) и используется для мониторинга инструментов орбитального аппарата, а теперь, что важно, для создания невероятных селфи.

Tianwen-1 был запущен на Марс в июле 2020 года вместе с марсоходом NASA Perseverance и первой миссией Объединенных Арабских Эмиратов на Марс, Hope. Орбитальная часть миссии изучает геологию и слабое магнитное поле Красной планеты, а марсоход Zhurong вошел в историю, когда Китай стал второй страной, успешно посадившей марсоход на Марс.

На сегодняшний день шестиколесный велосипед проработал 255 марсианских дней и прошел общее расстояние 1524 метра (5000 футов).

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