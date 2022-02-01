logo

BTC/USD

38893.60

ETH/USD

2781.47

LTC/USD

111.80

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Селфи с орбиты Марса: китайский космический аппарат направил на Землю захватывающие кадры (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Селфи с орбиты Марса: китайский космический аппарат направил на Землю захватывающие кадры (ВИДЕО)

Китайский орбитальный аппарат Марса отмечает лунный Новый год фантастическим видео из селфи-палки Surprise

сегодня, 17:29
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:








В этом месяце китайский орбитальный аппарат Марса Tianwen-1 поразил мир, показав, что он запустил на орбиту небольшую камеру, чтобы сделать "селфи" над Красной планетой. Теперь аппарат снова удивил мир. Космический корабль оснащен камерой на конце выдвижной руки, показал кадры, где он несется по поверхности Марса. Об этом сообщает IFLS.

Селфи с орбиты Марса: китайский космический аппарат направил на Землю захватывающие кадры (ВИДЕО)

Снимок показывает крупным планом Tianwen 1 над северным полюсом Марса – CNSA

Выпуск видео запланирован на лунный Новый год, отмечаемый сегодня вечером во многих странах Восточной и Юго-Восточной Азии, использующих лунный календарь.

Видео, опубликованное в китайской социальной сети Weixin (WeChat) китайским национальным космическим управлением, показывает, как орбитальный аппарат двигается по темному небу, настраивает свою солнечную панель, а затем неожиданно поверхность Марса появляется в поле зрения, и мы понимаем, что он летит всего в нескольких сотнях километров над Красной планетой, ее Северный полюс и ледники хорошо видны на фоне красной окружающей почвы.


Палка для селфи имеет длину 1,6 метра (5,25 фута) и используется для мониторинга инструментов орбитального аппарата, а теперь, что важно, для создания невероятных селфи.

Tianwen-1 был запущен на Марс в июле 2020 года вместе с марсоходом NASA Perseverance и первой миссией Объединенных Арабских Эмиратов на Марс, Hope. Орбитальная часть миссии изучает геологию и слабое магнитное поле Красной планеты, а марсоход Zhurong вошел в историю, когда Китай стал второй страной, успешно посадившей марсоход на Марс.

На сегодняшний день шестиколесный велосипед проработал 255 марсианских дней и прошел общее расстояние 1524 метра (5000 футов).

Как сообщали ранее "Комментарии", ученые NASA обнаружили загадочные узоры на Марсе.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.iflscience.com/space/chinese-mars-orbiter-marks-lunar-new-year-with-fantastic-video-from-surprise-selfie-stick/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!