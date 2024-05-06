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Самый яркий метеоритный дождь века: когда наблюдать в Украине

В Украине в мае можно наблюдать за одним из самых больших метеоритных дождей Эта-Аквариды.

сегодня, 08:00
Автор:
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Slava Kot
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Украинцы смогут наблюдать в ночном небе один из самых ярких метеоритных дождей века. Период активного падения метеоритов длится с 19 апреля по 28 мая, но максимум наблюдается 6 мая.

Самый яркий метеоритный дождь века: когда наблюдать в Украине

Метеоритный дождь. Фото из открытых источников

Комета Галлея вращается вокруг Земли каждые 76 лет, когда она приближается к Солнцу, выбрасывает пыль, газ и другие вещества. Дважды в год Земля проходит через эти слои пыли и газа, что приводит к зрелищу в небе – метеоритному дождю.

Первый из них метеоритный поток Ориониды, который можно наблюдать в октябре, тогда как второй называется Эта-Аквариды. Именно при прохождении Земли через метеоритный поток Эта-Аквариды украинцы смогут наблюдать в небе метеоритный дождь. Период прохождения длится с 19 апреля по 28 мая, однако наибольшее количество метеоритов наблюдается 6 мая.

Во время пика космического явления, обычно происходящего утром, можно наблюдать около 20-30 метеоров в час. Тем не менее, ученые предупреждают, что метеоры не будут появляться равномерно. Вы можете 15 минут не видеть ни одного, но потом внезапно появляются несколько из них.

Ученые прогнозируют, что это может быть мощнейший метеорный поток такого типа за весь век. Кроме того, в этом году пик метеоритного дождя совпадает с молодым месяцем, что сделает ночное небо более темным и создаст идеальные условия для наблюдения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что космический корабль NASA сфотографировал загадочный объект, пролетая над Луной.

Также "Комментарии" писали о полном солнечном затмении до 2034 года: когда и где можно их увидеть.



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