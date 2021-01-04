Просто невероятно: лунные семена успешно пустили корни на Земле

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Павел Зинченко
По данным Science Daily в понедельник, некоторые из 40 граммов семян риса, совершивших путешествие на Луну (туда и обратно), проросли и готовы к последующим исследованиям.
Лунные семена проросли на Земле. Фото:
Семена риса отправились на Луну и вернулись на Землю после 23 дней полета на борту китайского лунного зонда Chang'e 5. Это первый раз, когда Китай провел эксперимент по селекции риса с мутациями, вызванными глубоким космосом. Семена были переданы их поставщику, Национальному инженерно-исследовательскому центру космической селекции Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, 23 декабря.
Китай был первой страной, которая применила космические технологии для стимулирования мутационной селекции сельскохозяйственных культур.
Рис — это модельный организм в генетических исследованиях. Использование риса в качестве полезной нагрузки в дальнем космосе для изучения эволюции видов помогает понять наследственные эффекты в глубоком космосе. Он также может вызвать полезные мутации, которые можно применить к отбору и селекции семян риса, а также к увеличению сельскохозяйственного производства, добавил Гуо.
Гуо сказал, что затем они проведут серию экспериментов по самоопылению и ауткроссированию семян, чтобы вырастить новые сорта риса, которые удовлетворят будущим требованиям с точки зрения устойчивости к болезням и вредителям, устойчивости к стрессу и адаптации к механизированному производству.
Как сообщало издание "Комментарии", астронавт показал захватывающее видео Земли с космоса.
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