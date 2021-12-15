Прорыв в исследовании космоса: людям удалось прикоснуться к Солнцу (ВИДЕО)



















Выдающееся событие в истории исследования космоса произошло менее суток назад. Космическому аппарату Parker удалось пролететь через верхние слои атмосферы Солнца, собрав пробы для исследований. Об удачной миссии официально сообщили на сайте Nasa.

космический зонд Parker - фото Nasa

В агентстве правительства США это событие уже сравнили с высадкой человека на Луну. Теперь ученые надеются достичь лучшей точности в сфере исследования Солнца и происходящих с ним процессов, а также его влияние на всю Солнечную систему.

"Летя так близко к Солнцу, Parker Solar Probe теперь определяет условия в магнитном слое солнечной атмосферы – короне – чего мы не могли сделать раньше. Свидетельство пребывания в короне отражено в данных о магнитном поле, солнечном ветре и даже визуально на изображениях. Мы действительно способны видеть космический аппарат, пролетающий через корональные структуры, которые можно наблюдать во время полного солнечного затмения", — отметил научный сотрудник проекта Parker по лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса Нур Рауафи.





Разработка специального космического аппарата Parker для исследования Солнца обошлась американцам в более чем 1,5 млрд долларов. Это единственное на сегодняшний день устройство, которое позволяет исследователям так близко приближаться к звезде. Солнце не имеет такой твердой поверхности, как Земля, но у него есть атмосфера, связанная с гравитацией и магнитными силами. Теперь, зная больше об этих процессах, ученые надеются рассказать нам больше о влиянии Солнца на Вселенную и о том, как устроены другие звезды. Ученые анализируют полученные данные и готовят доклад на тему, как устроен солнечный ветер и причины его происхождения. Это позволит понять, как именно корона солнца греется на миллиарды градусов.















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