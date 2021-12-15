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Прорыв в исследовании космоса: людям удалось прикоснуться к Солнцу (ВИДЕО)

Впервые в истории космический аппарат пролетел через атмосферу Солнца

сегодня, 12:57
Автор:

Людмила Слободенюк
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Выдающееся событие в истории исследования космоса произошло менее суток назад. Космическому аппарату Parker удалось пролететь через верхние слои атмосферы Солнца, собрав пробы для исследований. Об удачной миссии официально сообщили на сайте Nasa.

Прорыв в исследовании космоса: людям удалось прикоснуться к Солнцу (ВИДЕО)

космический зонд Parker - фото Nasa

В агентстве правительства США это событие уже сравнили с высадкой человека на Луну. Теперь ученые надеются достичь лучшей точности в сфере исследования Солнца и происходящих с ним процессов, а также его влияние на всю Солнечную систему.

"Летя так близко к Солнцу, Parker Solar Probe теперь определяет условия в магнитном слое солнечной атмосферы – короне – чего мы не могли сделать раньше. Свидетельство пребывания в короне отражено в данных о магнитном поле, солнечном ветре и даже визуально на изображениях. Мы действительно способны видеть космический аппарат, пролетающий через корональные структуры, которые можно наблюдать во время полного солнечного затмения", — отметил научный сотрудник проекта Parker по лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса Нур Рауафи.

Разработка специального космического аппарата Parker для исследования Солнца обошлась американцам в более чем 1,5 млрд долларов. Это единственное на сегодняшний день устройство, которое позволяет исследователям так близко приближаться к звезде. Солнце не имеет такой твердой поверхности, как Земля, но у него есть атмосфера, связанная с гравитацией и магнитными силами. Теперь, зная больше об этих процессах, ученые надеются рассказать нам больше о влиянии Солнца на Вселенную и о том, как устроены другие звезды. Ученые анализируют полученные данные и готовят доклад на тему, как устроен солнечный ветер и причины его происхождения. Это позволит понять, как именно корона солнца греется на миллиарды градусов.




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Источник: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-enters-the-solar-atmosphere-for-the-first-time-bringing-new-discoveries
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