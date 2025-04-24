Планета разваливается на глазах у ученых: астрономы зафиксировали ее самоуничтожение

Астрономы из Массачусетского технологического института обнаружили редкое космическое явление. Планета, расположенная в 140 световых годах от Земли, буквально распадается в реальном времени. Она каждые 30 часов теряет материал эквивалентный горе Эверест.

Экзопланета BD+05 4868 a b. Фото: NASA

Благодаря телескопу TESS астрономы обнаружили находящуюся в процессе самоуничтожения каменистую экзопланету BD+05 4868 a b. Она стала четвёртым в истории примером такого типа объектов. Экзопланета BD+05 4868 ab меньше Меркурия, но находится в 20 раз ближе к звезде, чем Меркурий к Солнца. Она совершает полный оборот вокруг звезды всего за 30,5 часа.

На поверхности BD+05 4868 ab царит температура более 1600 градусов. Этого достаточно, чтобы буквально расплавить минералы. Как указывают астрономы, планета покрыта кипящей магмой, которая улетучивается в открытый космос, образуя за собой длинный пылевой хвост, похожий на кометный. Его протяженность достигает 9 миллионов километров, что почти равно половине орбиты самой планеты.

"Нам удалось заметить ее именно в тот момент. Это ее последнее дыхание", — сказал Ави Шпорер из команды спутника TESS, который помог открыть объект.

Космический телескоп TESS наблюдает за транзитами, то есть за изменениями яркости звезды во время прохождения планеты перед ней. В случае с BD+05 4868 a b сигнал оказался необычным. Падение яркости было нестабильным, а свет возвращался в норму медленнее, чем ожидалось. Это указало на наличие протяженной структуры, тянувшейся за планетой. Таким образом, ученые обнаружили, что планета разваливается буквально на их глазах.

Ее слабое гравитационное поле не может удержать испаряющееся вещество, поэтому оно быстро теряет массу. И чем меньше массы, тем легче ее терять. Это самоусилительный процесс, ведущий к полному исчезновению экзопланеты. По расчетам ученых, у планеты осталось не более 1–2 миллионов лет существования.

Ранее портал "Комментарии" сообщали об украинской ученой, которая открыла уникальную экзопланету.

Также "Комментарии" писали о том, что не так с полетом Кэти Перри в космос.