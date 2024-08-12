Первая песня в космосе: как украинская мелодия прозвучала с орбиты Земли

12 августа 1962 года произошло событие, вошедшее в историю, как первая звучавшая в космосе песня. Космонавт Павел Попович во время полета космического корабля "Восток-4" спел украинскую песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…".



"Дивлюсь я на небо" стала первой песней в космосе. Фото из открытых источников

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961, когда украинский конструктор Сергей Королев на 108 минут отправил российского космонавта Юрия Гагарина за пределы Земли. Через год после этого полета с космодрома "Байконур" стартовал корабль "Восток-4", на котором присутствовал первый по происхождению украинский космонавт Павел Попович.

12 августа 1962 года во время радиосвязи с Центром управления полетами, которым руководил Сергей Королев, Попович спел украинскую песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…". Таким образом, это была первая песня, прозвучавшая в космосе.

Павел Попович

"Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…" — это песня на слова украинского поэта-романтика Михаила Петренко, которая была впервые опубликована в 1841 году. Песня имеет особое значение, ведь ее слова отражают мечты о полете в небо, желании покорить просторы Вселенной. Именно эти стремления были характерны для эпохи начала космических исследований. Этот случай стал важной страницей в истории космонавтики и культуры, демонстрируя, что даже на орбите Земли человек не забывает о своих корнях и национальном наследии.

Первыми музыкальными инструментами, на которых играли в космосе, были 8-нотная гармоника Hohner "Little Lady" и несколько маленьких колокольчиков, незаконно взявших с собой в полет американские астронавты Уолтер Ширра и Томас Стаффорд на борт Gemini 6A. 7 декабря 1965 года Ширра и Стаффорд воспроизвели по радиосвязи песню "Jingle Bells" после того как пошутили, что видели неопознанный летающий объект, которым управлял Санта-Клаус.

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