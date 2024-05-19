Огромный метеор пролетел над Португалией: ночное небо ярко засияло (ВИДЕО)

Жители Португалии, которые минувшей ночью не спали и находились на улице, могли наблюдать за падением яркого метеорита в ночном небе. Большой космический объект вошел в атмосферу над Португалией, где вспыхнул бирюзовым светом. Необычное явление успели запечатлеть на камеры местные жители, выложившие видео с падением метеора в сеть.



Метеор в небе над Португалией. Фото из открытых источников

Португальские соцсети заполонили видео, снявшие падение метеора, ярко горевшего в ночном небе и излучавшего бирюзовый цвет. Кроме Португалии также след метеора видели некоторые жители Испании.

После многочисленных сообщений о метеоре, португальские пожарные были приведены в состояние готовности, из-за возможных последствий падения космического тела. Ожидается, что если объект долетел до поверхности Земли, то мог повлечь за собой пожар, особенно, если он упал на лесистую местность.

Служба гражданской обороны Португалии объявила о поисках метеорита, однако они не увенчались успехом. Кроме того, записи с видео показывают, что основная часть метеора могла распаться на мелкие фрагменты.

По цвету сияния метеора можно предусмотреть химический состав космического объекта, попавшего в атмосферу планеты. Вероятно, португальский метеорит, который имел бирюзовый цвет горения, имеет в своем составе магний и железо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мае жители Земли могут в небе наблюдать яркий метеоритный дождь века.

Также "Комментарии" писали о полном солнечном затмении до 2034 года и в каких уголках Земли их можно будет наблюдать. Следующее солнечное затмение будет в Европе в 2026 году.