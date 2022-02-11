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Огненный дождь: 40 спутников Илона Маска феерически упали на Землю (ВИДЕО)

Падение 40 спутников Илона Маска сняли на видео

сегодня, 13:29
Автор:

Карина Ожерельева
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В начале февраля SpaceX произвела запуск 49 спутников на земную орбиту для увеличения интернет-мегагруппы Starlink. Однако большинство спутников не достигло точки назначения. Об этом сообщает Сегодня.

Огненный дождь: 40 спутников Илона Маска феерически упали на Землю (ВИДЕО)

Падение спутников Илона Маска - Сегодня

Из-за мощной геомагнитной бури, вызванной вспышками на Солнце, спутникам не удалось выйти из режима безопасности и начать маневры.

В Пуэрто-Рико жителям удалось снять на видео падение спутников. Видно, как в ночном небе многочисленные обломки падают на Землю. Падение спутников напоминает огненный дождь.

Ученые утверждают, что это не единственный случай, когда людям удалось увидеть падение спутников SpaceX. Считается, что вспышки можно наблюдать еще в течение недели.


Как сообщали ранее "Комментарии", спустя неделю после того, как на Землю попала умеренная геомагнитная буря, Солнце снова продемонстрировало мощные извержения. Поскольку активность на поверхности Солнца продолжает расти, Солнце начало извержение, поразившее Землю 9-10 февраля, спровоцировав еще одну геомагнитную бурю.

Выброс коронной массы может спровоцировать геомагнитные бури класса G1, поскольку пик взрыва достиг слабой категории C3. Взрыв на Солнце наблюдался более трех часов. Геомагнитная буря — это серьезное нарушение магнитосферы Земли, возникающее, когда происходит очень эффективный обмен энергией солнечного ветра в окружающую Землю космическую среду. Если CME сталкивается с Землей, это вызывает геомагнитную бурю.

Геомагнитная буря класса G1 может оказать незначительное влияние на работу спутников, электросети могут испытать незначительные колебания, а полярные сияния будут заметны в районах в высоких широтах.


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Источник: https://tech.segodnya.ua/tech/ognennyy-dozhd-padenie-40-sputnikov-ilona-maska-snyali-na-video-1602139.html
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