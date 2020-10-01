Новая технология позволила обнаружить очередную огромную экзопланету

Международная группа астрономов обнаружила экзопланету, которая получила обозначение NGTS-12b. По размеру она подобна Юпитеру, но более чем в четыре раза менее массивна. Об этом сообщается в статье, опубликованной 22 сентября на сайте arXiv.org, о чем рассказало издание Phys.org.

Обнаружение новой экзопланеты стало возможным благодаря технологии NGTS. Это широкопольный фотометрический обзор, ориентированный в основном на поиск экзопланет размером с Нептун и меньшего размера, проходящих через яркие звезды. В проекте используется набор небольших полностью роботизированных телескопов в обсерватории Паранал в Чили, работающих в красном оптическом диапазоне. Также в рамках проекта используется метод транзитной фотометрии для поиска новых экзомиров, который точно измеряет затемнение звезды, чтобы обнаружить присутствие планеты.

Теперь группа астрономов во главе с Эдвардом М. Брайантом из Уорикского университета, Великобритания, сообщает об открытии новой экзопланеты в результате обзора NGTS. Один из телескопов NGTS наблюдал NGTS-12 — звезду в южном полушарии, находящуюся на расстоянии около 1473 световых лет. На кривой блеска этой звезды был идентифицирован транзитный сигнал, и последующие спектроскопические наблюдения подтвердили его планетарную природу.

Недавно обнаруженный инопланетный мир вращается вокруг своей звезды каждые 7,53 дня, что делает его самой долгопериодической планетой, когда-либо обнаруженной в ходе основного исследования NGTS. Орбитальный период NGTS-12b также оказался больше, чем периоды 95% других экзопланет, обнаруженных всеми наземными транзитными исследованиями.



Как сообщало издание "Комментарии", телескоп NASA обнаружил пригодную к жизни планету.

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