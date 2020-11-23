NASA выводит на орбиту Земли супутник- "собачью будку"

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Диденко Светлана
В Калифорнии запускают спутник, который будет измерять форму Мирового океана.
Фото: BBC Ua
Sentinel-6 Michael Freilich станет важен для отслеживания повышения уровня моря.
Спутник назван в честь Майкла Фрейлиха, бывшего руководителя геологического подразделения Nasa, ушедшего из жизни в начале 2020-го. США и Европа совместно разрабатывали проект под названием Sentinel, который будет замерять уровень вод в океане, рек и климатические последствия глобального потепления.
Уровень воды является ключевым параметром для океанографов. Подобно тому, как поверхностное давление воздуха показывает, что делается в атмосфере вверху, так и высота океана дает информацию о поведении воды глубине
Спутник будет получать сигналы и считывать информацию о процессах, происходящих в Мировом океане. Эти данные важны для узкопрофильных специалистов, они будут служить в исследовании океанографов, климатологов и синоптиков.
Спутник поможет кораблям в судоходстве, прежде всего в прокладке маршрутов, чтобы избежать зон с ураганами и штормами.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Европе конструируют аппарат для уборки космического мусора.
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