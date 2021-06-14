NASA приглашает посмотреть на запуск ракеты в космос: как и когда можно увидеть

NASA готовится к очередной миссии. Во вторник, 15 июня, с Среднеатлантического регинального космопорта (MARS) на острове Уоллопс в Вирджинии будет запущена в космос ракета Minotaur 1 от американской компании Northrop Grumman. Об этом сообщается на сайте и на странице Twitter NASA.

Ракета Minotaur 1. Фото: twitter.com/NASA_Wallops

Миссию назвали NROL-111. Это уже второй орбитальный запуск NRO в 2021 году и вторая миссия с Уоллопса за 12 месяцев.

Ракету Minotaur 1 планируют запустить в 7 часов утра 15 июня. Миссия продлится до 11:30 часов.

В NASA добавили, что событие смогут увидеть "вживую" жители Среднеатлантического региона и, возможно, восточного побережья Соединенных Штатов, но при условии, что будет хорошая погода. Также отмечается, что Центр посетителей NASA закроют для этого запуска.

Кроме того, миссию будут транслировать в прямом эфире на сайте Wallops YouTube. Прямая трансляция обратного отсчета запуска ракеты запланирована на 06:30 утра на канале.

Информация, фото и другие данные о миссии будут доступны на страницах NRO, USSF, NASA Wallops и Northrop Grumman, а также в Facebook и Twitter.

NRO — это элемент разведывательного сообщества США и Министерства обороны США, который отвечает за разработку, запуск, эксплуатацию разведывательных спутников Америки для обеспечения потребностей национальной безопасности.

Издание "Комментарии" уже писало, что NASA впервые показало, как выглядит собранная космическая ракета, которая отправит людей на Луну.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало фото процесса сборки.

Известно, что этим летом на SLS установят капсулу экипажа космического корабля Orion, а в конце года проведут испытательный полет вокруг спутника Земли.

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