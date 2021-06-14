logo
Русский Українська

BTC/USD

40618.49

ETH/USD

2556.27

LTC/USD

172.53

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос NASA приглашает посмотреть на запуск ракеты в космос: как и когда можно увидеть
commentss НОВОСТИ Все новости

NASA приглашает посмотреть на запуск ракеты в космос: как и когда можно увидеть

Обратный отсчет миссии будут транслировать на YouTube-канале

сегодня, 13:33
Автор:

Корольова Аліна

NASA готовится к очередной миссии. Во вторник, 15 июня, с Среднеатлантического регинального космопорта (MARS) на острове Уоллопс в Вирджинии будет запущена в космос ракета Minotaur 1 от американской компании Northrop Grumman. Об этом сообщается на сайте и на странице Twitter  NASA.

NASA приглашает посмотреть на запуск ракеты в космос: как и когда можно увидеть

Ракета Minotaur 1. Фото: twitter.com/NASA_Wallops

Миссию назвали NROL-111. Это уже второй орбитальный запуск NRO в 2021 году и вторая миссия с Уоллопса за 12 месяцев.

Ракету Minotaur 1 планируют запустить в 7 часов утра 15 июня. Миссия продлится до 11:30 часов.

В NASA добавили, что событие смогут увидеть "вживую" жители Среднеатлантического региона и, возможно, восточного побережья Соединенных Штатов, но при условии, что будет хорошая погода. Также отмечается, что Центр посетителей NASA закроют для этого запуска.

Кроме того, миссию будут транслировать в прямом эфире на сайте Wallops YouTube. Прямая трансляция обратного отсчета запуска ракеты запланирована на 06:30 утра на канале.

Информация, фото и другие данные о миссии будут доступны на страницах NRO, USSF, NASA Wallops и Northrop Grumman, а также в Facebook и Twitter.

NRO — это элемент разведывательного сообщества США и Министерства обороны США, который отвечает за разработку, запуск, эксплуатацию разведывательных спутников Америки для обеспечения потребностей национальной безопасности.

Издание "Комментарии" уже писало, что NASA впервые показало, как выглядит собранная космическая ракета, которая отправит людей на Луну.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало фото процесса сборки.

Известно, что этим летом на SLS установят капсулу экипажа космического корабля Orion, а в конце года проведут испытательный полет вокруг спутника Земли.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nasa.gov/wallops/2021/feature/watch-the-june-15-minotaur-1-launch-from-wallops
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ