NASA придумало оригинальный способ наблюдения за звездами

Компания NASA планирует отправить 8,4-футовый телескоп в верхнюю стратосферу на воздушном шаре размером с "футбольный стадион". ASTHROS (астрофизический стратосферный телескоп для наблюдений с высоким спектральным разрешением) будет изучать газы вокруг вновь образованных гигантских звезд, наблюдая за излучением, которое от них исходит. Цель состоит в том, чтобы получить более четкое представление о том, как звездообразование и взрывы влияют на окружающие их материалы. Об этом сообщает Yahoo! finance.

Дальние инфракрасные волны обычно блокируются нашей атмосферой, поэтому ASTHROS необходимо будет достичь высоты в 40 километров. По сообщениям NASA, для поднятия этого телескопа потребуется воздушный шар с раздувом гелием шириной около 122 метров.

Сам телескоп состоит из антенны в два с половиной метра, зеркал, объективов и детекторов, предназначенных для захвата дальнего инфракрасного света. Так как телескопы дальнего инфракрасного диапазона должны храниться в холодном состоянии, на них также будет установлен криоохладитель, который удерживает детекторы близко к -451,3 градуса по Фаренгейту.

Телескоп будет наблюдать четыре цели, в том числе звездообразную туманность Киля в Млечном Пути. Он будет измерять движение, скорость и плотность газов, окружающих вновь образованные звезды, и проверять наличие определенных типов ионов азота.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA засняло Солнце с рекордно близкого расстояния.

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