NASA показало, как Токио выглядит с космоса во время Олимпиады (ФОТО)

Американское ведомство NASA показало, как выглядит из космоса столица Японии во время Олимпиады. Фотография была опубликована на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Международная космическая станция. Фото: nasa.gov

Астронафт Шейн Кимбро, который находится на борту Международной космической станции сделал захватывающее фото Токио во время проведения Олимпийских игр-2020.

"Олимпийские игры озаряют ночь", — подписал фотографию Шейн Кимбро.





Фото: NASA/Shane Kimbrough

Для справки: 23 июля в японской столице начались летние Олимпийские игры-2020. Они носят такое название из-за того, что в прошлом году их не удалось провести из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Всего будет разыграно 339 медалей в 33 различных спортивных дисциплинах.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, стало известно почему Олимпиада в Токио стартовала еще до официального открытия. Сразу четыре вида программы вынесены вперед и стартуют до официального запуска Игр (23 июля). Впервые так поступили в Барселоне-1992 – тогда на один день раньше запустили футбольный турнир. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала шокирующие подробности подготовки к Олимпиаде. Девушке пришлось пройти непростой путь. По словам Дарьи, последние три года стали очень трудными для нее. Она отметила, что особенно тяжелым стал последний год. Из-за переноса Олимпийских игр, ей пришлось продолжать готовиться и удерживать вес. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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