NASA начинает процесс создания нового мощнейшего космического телескопа: сколько будет стоить изобретение

NASA в среду, 12 января, начало многомесячный кропотливый процесс создания своего телескопа Джеймса Уэбба, задачу, которую должны завершить до конца лета. Об этом сообщает Reuters.

Космический телескоп Джеймса Уэбба упакован для отправки в место запуска - Reuters

Основное зеркало, состоящее из 18 шестиугольных сегментов из позолоченного металла бериллия, имеет диаметр 21 фут 4 дюйма (6,5 м) – гораздо большую поверхность, собирающую свет, чем предшественник Уэбба, 30-летний космический телескоп Хаббл.

18 сегментов, которые были составлены вместе, чтобы поместиться в грузовой отсек ракеты, доставившей телескоп в космос, были развернуты вместе с остальными его структурными компонентами в течение двух недель после запуска Уэбба 25 декабря.

Теперь эти сегменты нужно отсоединить от креплений, которые держали их на месте во время запуска, а затем переместить на полдюйма от их начальной конфигурации – 10-дневный процесс – прежде чем их можно будет выровнять, чтобы образовать единственную, неразрывную собирающую свет поверхность.

Выравнивание займет еще три месяца, сообщил Reuters по телефону Ли Файнберг, менеджер по элементам оптического телескопа Webb в Goddard.

"Все это требовало от нас изобретения вещей, которые никогда не делались раньше", таких как приводы, созданные для постепенного перемещения в космосе со скоростью -400 по Фаренгейту (-240 по Цельсию), добавил Файнберг.

Если все пойдет по плану, телескоп должен быть готов к получению первых научных снимков в мае, которые будут обработаны примерно за месяц, прежде чем их можно будет опубликовать, сказал Файнберг.

Телескоп стоимостью 9 миллиардов долларов, описанный NASA как главная космическая обсерватория следующего десятилетия, будет в основном рассматривать космос в инфракрасном спектре, позволяя смотреть через облака газа и пыли и видеть, где рождаются звезды. Хаббл работал преимущественно на оптических и ультрафиолетовых волнах.

Астрономы говорят, что это позволит увидеть космос, которого раньше не видели — только через 100 миллионов лет после Большого взрыва, теоретической точки вспышки, которая привела к расширению наблюдаемой Вселенной примерно 13,8 миллиарда лет назад.

Телескоп создается во главе с NASA в партнерстве с Европейским и Канадским космическими агентствами.

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