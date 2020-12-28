Находка поразила всех: японцы показали образцы астероида Рюгу

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) продемонстрировало коллекцию образцов с астероида Рюгу в четверг после возвращения зонда Hayabusa2.

ФОТО: Space.com

Черные гравийные образцы из Рюгу содержат целую кучу мелких осколков, собранных из недр астероида. На фотографии капсулы C изображен искусственный металлический объект. JAXA объясняет, что это, возможно, алюминий из рожка пробоотборника зонда, который оторвался от снаряда, использовавшегося для проникновения под поверхность. Образцы из камеры A также были опубликованы ранее в декабре, что дает новый взгляд на космические камни.

Обычно космические камни, подобные этим, собираются после того, как они входят в атмосферу Земли со скоростью, падающей на поверхность. Эти образцы из Рюгу — первые в истории, которые можно исследовать, не будучи поврежденными при входе, что является ключом к получению четкого представления и лучшего понимания этих небесных скал, согласно отчету NPR.





Как сообщало издание "Комментарии", астронавт показал захватывающее видео Земли с космоса. Астронавт НАСА Виктор Гловер, один из четырех астронавтов на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, опубликовал в Twitter видео потрясающего вида Земли во время своего первого полета в космос.

На видео Гловер сидит у окна, наслаждаясь видом из космоса. Астронавт, который служит пилотом и заместителем командира на корабле Crew Dragon, отметил, что видео не передает всей красоты, которую он увидел. Астронавты НАСА Майкл Хопкинс и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногучи также являются членами миссии, называемой Экипаж-1. Это второй в истории полет космического корабля SpaceX с экипажем.



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