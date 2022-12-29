На Марсе обнаружили «световой меч» джедаев. Фото NASA

Космическое агентство NASA опубликовало новое фото с Марса, быстро привлекшее внимание поклонников саги "Звездные войны". На фото можно заметить предмет, сильно напоминающий рукоятку светового меча. Как такое возможно сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт NASA.



Планета Марс. Фото из открытых источников

На Красной планете продолжает свою работу марсоход NASA Perseverance. Аппарат выполнил очередную задачу и оставил два контейнера на поверхности планеты, похожие на рукоятку светового меча, который пользовались джедаями в "Звездных войнах".

Космическое агентство NASA опубликовало фотографию контейнера, которая привлекла внимание пользователей соцсетей. Посмотреть фото NASA можно ниже:

Прокомментировала изображение и руководитель Лаборатории реактивного движения NASA Лори Лешин.

"Многие люди говорят, что пробирка с образцами Марса выглядит как световой меч. Как директор NASA JPL почти уверена, что сила со мной", — шутит Лешин.

Эти контейнеры, которые похожи на световой меч в будущем должны вернуться на землю в рамках амбициозной программы NASA. Космическое агентство отправит на Марс несколько транспортных средств со специальной ракетой, которая перенесет образец с поверхности планеты на ее орбиту. После этого другой космический корабль поймает образцы и отправит на Землю. NASA вместе с Европейским космическим агентством планирует реализовать данную миссию до конца этого десятилетия.

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